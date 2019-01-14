世代の頂点を決める「第93回ダービー」の出走馬18頭と枠順が28日、決まった。上原佑紀師（36）はダービー初挑戦で管理馬4頭を送り出す。勝てば平成生まれ初のG1トレーナー、史上最年少のダービートレーナー（グレード制度導入84年以降）となる。偉業へ向けてグリーンエナジー、ゴーイントゥスカイ、フォルテアンジェロ、ライヒスアドラーはそれぞれ、木曜追いで態勢を整えた。

グリーンエナジーはWコース3頭併せの最内でダイナミックな走りを見せた。ラスト1F11秒1（6F82秒2）とシャープに伸び、ライヒスアドラー（3歳オープン）、オペラプラージュ（5歳3勝クラス）と併入した。

軽い熱発で21日に予定していた1週前追いを見送ったが、その影響は感じられない。上原佑師は「（今週）火曜、水曜の動きや状態を見て、木曜の追い切りを決めようと思っていたんですけど、凄くいい状態に戻っていたので一歩踏み込んだ追い切りをした」と万全をアピール。その上で「折り合いも良かったですし、合図してからの反応も良かった。いい状態です」と安堵（あんど）の表情を浮かべた。

枠は8枠16番。「希望していた外めの枠を引けて良かった。この枠なら能力を発揮できると思います」と力強かった。