先進国などに比べて脆（ぜい）弱（じゃく）だとされてきた日本のインテリジェンス（情報収集、分析）機能を強化する道筋が、ようやくついたと言えるだろう。

情報収集の司令塔として新設される組織は、外国勢力による不審な活動の把握に努め、安全保障上の脅威を取り除かねばならない。ＳＮＳ上の偽・誤情報には、外国からの工作も紛れ込んでいる。

国家情報会議設置法が成立した。この会議は、議長となる首相のほか、外相、防衛相、国家公安委員長ら関係閣僚で構成する。

会議の事務局として、現在の内閣情報調査室を改組して国家情報局を置く。情報局には、各省庁が持つ外交や国益に関わる情報を集約する権限を与えた。

内閣には既に外交・安全保障政策の司令塔として、首相が議長を務める国家安全保障会議がある。その事務局の国家安全保障局も、重要な情報を扱っている。

新設される国家情報局と、既存の組織の間で情報が交錯し、政策判断を誤るようなことがあってはならない。組織間の主導権争いのようなことは控えるべきだ。

先端技術に関する機微な情報が海外に流出するケースは、少なくない。政府は２０２１年、中国人研究者が日本の大学で極超音速の技術を学んだ後に帰国し、その技術を使って兵器の開発に携わっていたことを把握した。

近年は、対立する国同士が相手国の世論を操作しようとする認知戦が展開されるようになった。

偽・誤情報は、ＡＩ（人工知能）によって容易に作成できるようになり、自動投稿プログラムによって拡散している例が多い。

国家情報局は偽・誤情報の出所や意図を特定し、誤った内容だと発信していく必要がある。ＡＩなどの技術にも対抗できる、専門人材を育成することも不可欠だ。

他方、設置法の審議では、一部の野党が、国家情報局が一般国民を監視してプライバシーを侵害する恐れがある、と批判した。

これに対し首相は、政府が活動を調査するのはあくまで外国勢力であり、日本の市民団体などは対象外だ、と繰り返し答弁した。

組織の強化によって、自分の個人情報が脅かされるのではないか、と漠然と不安を抱く人がいるのは無理もない。

だが、情報収集を疎（おろそ）かにすれば、防衛産業が持つ装備品の機微な情報なども流出しかねない。

政府は情報収集や分析の重要性を丁寧に説明し、国民の理解を得る努力を続けることが大事だ。