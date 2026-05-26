防災情報は、その意味が直感的に理解でき、住民の避難行動につながるようなものが理想的だろう。

受け手に伝わる情報発信の仕方を工夫していくことが重要だ。

気象庁は、河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮の４種類の災害の際に発出する警報や注意報を、５段階のレベルに分類し、新たな「防災気象情報」として再編した。

最も危険度が高いレベル５は「特別警報」で、自宅なら少しでも安全な部屋に移るなど、身の安全の確保が必要な状況を表す。

レベル４の「危険警報」は、危険な場所から全員が避難すべき段階だ。逃げるのに時間がかかる高齢者らはレベル３の「警報」の段階で避難開始が求められる。

大雨や土砂災害など災害ごとにバラバラだった情報の名称を統一した上で、１から５のレベルと組み合わせ、シンプルな体系に整理したことは評価できる。従来よりわかりやすくなったと言える。

実際に住民に避難指示を出すかどうかの判断は、自治体が防災気象情報に基づき行う。ただ、防災気象情報を通じて住民が直接、危険度を察知しやすくなれば、早めの避難行動につながるだろう。

防災情報のあり方を見直す契機となったのは、２０１８年の西日本豪雨だった。気象庁が大雨特別警報などを発令し、市町村も避難を呼びかけたが、切迫感が十分に伝わらなかったため避難行動につながらず、多数の死者が出た。

国や自治体が多種多様の情報を発信しても、住民が危険度を理解しきれなければ混乱を招くばかりだ。このため２１年には、違いがわかりにくいと指摘されていた「避難勧告」と「避難指示」を、「避難指示」に一本化した。

一方で、観測技術の発達に伴い、局所的に発生する線状降水帯の予報などができるようになり、気象や防災に関する情報量はむしろ増加傾向にある。

いざという時に、命に関わる重要な情報をいかにわかりやすく伝えるかが課題だ。将来的には、警報や注意報といった用語を使わず、レベル１から５など数字のみによる表示に簡略化することも一案ではないか。

これから梅雨の季節を迎える。近年は温暖化の影響で毎年のように記録的な豪雨に見舞われ、各地で被害が出ている。

住民は行政の避難指示が出るのを待つのではなく、気象庁の情報サイト「キキクル」の予測などを参考に日頃から対応を考えるなど、積極的な姿勢が大切だ。