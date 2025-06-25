欧州カンファレンスリーグは27日、ドイツ・ライプチヒで決勝が行われ、日本代表MF鎌田大地（29）がフル出場したクリスタルパレス（イングランド）がラヨ・バリェカノ（スペイン）を1―0で下し、初優勝した。鎌田はEフランクフルト（ドイツ）時代の21〜22年に欧州リーグ（EL）を制して以来、日本人初となる2度目の欧州カップ戦制覇。クラブに来季のEL出場権をもたらした。

今季でクラブを去るグラスナー監督と共に、鎌田が再び欧州タイトルを手にした。味方がボールを失うと素早く守備へと切り替え、広範囲をカバーしてボールを回収。献身的なプレーでクラブに欧州主要大会初タイトルをもたらした。「自分たちがやるべきことをやった」。試合後は何度も優勝カップを突き上げ、破顔した。

後半6分の決勝点の場面では、指揮官から黒子役としての働きを絶賛された。「鍵となったのはMF陣。ウォートンと鎌田は本当に素晴らしかった」。ボランチを組んだウォートンとサイドを入れ替えた動きが得点につながるスペースを生んだと称えられた。

最高峰のプレミアリーグ参戦2季目。昨季のFA杯制覇を経て、重圧がかかる一戦にも「いつも通りのルーティンで準備し、いつも通り試合をするだけ」と平常心を貫いた。今季は規律違反により、ELから今大会への“降格処分”となったが、この優勝により、正真正銘の来季EL出場権をもたらした。

次はいよいよ6月11日開幕のW杯が待つ。日本代表にはメンバーで最も遅くアイスランド戦後の来月2日に合流する。「自チームでの仕事をしっかり終えた。次はW杯に照準を合わせてやっていきたい」。最高の手土産を携え、最高の景色をつかみに行く。