［ニッポンクライシス］第２部「人・くらし」＜５＞（最終回）

日本を代表するビジネス街、東京・大手町など一帯の地下には、高温蒸気や冷水が流れる配管が走っている。

オフィスビルや駅で使う冷暖房や温水の源になっており、総延長は約３０キロ・メートル。時々刻々と変わる需要に応じて、作業員が２０か所以上のボイラーや冷凍機を遠隔操作している。

この操作を人工知能（ＡＩ）で自動化する試験が２月に始まった。背景にあるのは人手不足で、ＡＩ新興企業「プリファードネットワークス」（東京）が「丸の内熱供給」（同）と開発を進める。ＡＩの学習データを取得中で、２０２７年度中の自動化を目指す。

プリファード社の開発担当、林孝紀さん（３４）は「石油化学プラントなどでもＡＩで操業を自動化した例がある。人手不足の解消に貢献したい」と話す。

同社は１４年の設立で、東京大や京都大の情報科学系の大学院生らによる新興企業が前身だ。ＡＩという新たなイノベーション（技術革新）で、創薬、映像制作、教育など幅広い事業を支援している。

同社のように、企業価値が１０億ドル（約１６００億円）以上で株式が未上場の新興企業は「ユニコーン企業」と呼ばれ、イノベーションを武器に現代社会の変革や経済を牽引（けんいん）する存在だ。ただ、日本には８社しかなく、２４年時点での米国６９０社、中国１６２社などに大きく水をあけられている。

米オープンＡＩは、対話型ＡＩ「チャットＧＰＴ」でビジネス、研究など幅広い分野で大きな変化をもたらしている。米スペースＸは、ロケット打ち上げのコストを大幅に削減。約１万基の衛星からなる「スターリンク」は世界の通信環境を一変させ、影響は安全保障分野にも及ぶ。

資源が乏しい日本は戦後、科学技術を経済発展の礎にしてきた。だが１９９０年代以降、少子高齢化による労働力不足などで経済成長は鈍化。成長を取り戻すにはイノベーションは欠かせないが、その「土台」となる基礎研究は低迷し、研究人材の数も伸び悩んでいる。

東京大の合田圭介教授（生物工学）は「イノベーションが盛んな国はいずれも基礎研究が活発だ。日本は基礎研究が細っており、今は過去の蓄積でもっているようなもの。このままでは国の衰退につながりかねない」と語る。

日本は研究力の指標となる「トップ１０％論文数」で、２０００年代初頭は世界４位だったが、昨年の発表ではイランに次ぐ１３位にまで落ち込んだ。

要因の一つに挙げられるのが、０４年の国立大学の法人化後、自由な研究や人件費などに使える運営費交付金が約１割削減されたことだ。研究者からは、近年の物価高騰の影響で「研究費は実質的に半減した」との声も上がる。

高市首相は今月、「新技術立国」を目指し、大学などの研究費を「実質的に倍増」させる方針を表明した。新たな知を生み出して力強い成長を再現できるか、正念場を迎えている。