来季ルヴァン杯でアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）出場クラブに与えられるノックアウト（KO）ステージのシード枠が「2」になることが28日までに濃厚となった。複数の関係者によると、シード権を得られなかったACL出場クラブ同士によるプレーオフを導入。トーナメント方式は維持されるという。

シード権を手にするのは昨季リーグ王者・鹿島（ACLE（1））と百年構想リーグで西地区首位通過の神戸（ACLE（2））。柏（ACLE（3））はG大阪（ACLEプレーオフ（2））、京都（ACLEプレーオフ（1））は町田（ACL2）とベスト8を懸けた対戦を行う方向で最終調整中だ。

昨季はクラブW杯に出場した浦和とACLE出場3クラブがKOステージのベスト8から出場。新設されたACL2に出場した広島は、トーナメントを勝ち上がった福岡とベスト8を懸けたプレーオフを行った。今回はACLEの出場枠拡大に伴い、Jクラブ勢6チームがアジアの国際大会を戦うため、他のJクラブとのバランスを考慮した改正となる。

同杯の組み合わせは6月22日に発表される。