オランダ１部リーグのフェイエノールトで、今季のリーグ得点王に輝いた日本代表ＦＷ上田綺世（２７）が快挙の要因を明かした。

上田はフェイエノールト３年目の今季は３１試合２５ゴールをマークし、チームのリーグ２位に貢献。北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）と３１日のアイスランド戦（ＭＵＦＧ国立）に向けて、２８日に千葉市内で行われた合宿（３日目）に参加し、大活躍した１年を「満足行くシーズンだったとは言えないが、すごく充実した１年だった」と振り返った。

今季の自身のベストゴールには、昨年９月２８日のフローニンゲン戦で、決勝弾となったヘディングシュートを挙げた。上田は当時について「数少ないクロスをどう自分がさわってゴールにつなげるか、チャンスをどう増やしていくかを考えている時期でもあった」と明かす。成果が試合で表れ「頭の中でイメージしていたものが再現できたので、それが成功体験になった。今季ヘディングでのゴールが多かったのも、そのゴールがきっかけになったと思っている」と自信をつかんだことで、その後の得点にもつながった。

前回のカタール大会では４５分のみの出場で無得点だったが、今季に得た大きな自信を胸に、日本を勝利に導く。