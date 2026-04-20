自衛隊、お笑い芸人など異色の経歴を持つ俳優の福澤重文（じゅうぶん）が、公開中の映画「君のクイズ」（吉野耕平監督）でクイズプレイヤー役を好演し、５０歳にしてブレイクの兆しを見せている。

パーマヘアと愛嬌（あいきょう）のある丸顔がトレードマーク。「君のクイズ」ではクイズプレイヤーの馬場役で「関西弁で大阪のおっちゃん的なキャラクター。大阪出身なので、ネイティブの関西弁を披露しています」。キャッチコピーは中村倫也演じる三島玲央の「クイズに人生をささげた男」、神木隆之介演じる本庄絆の「世界を頭の中に保存した男」に対し、勢いが武器の馬場は「なにわのクイズブルドーザー」だ。

吉野監督からはムードメーカー的な役割を求められ、「ほかのクイズプレイヤーにヤジを飛ばしたり、率先して絡むようにしました」。クイズを題材にしたミステリーでありながら、登場人物の背景も丁寧に描かれ、ＶＦＸを駆使した映像美も魅力。「もちろん、クイズの面白さもあるけど、最終的には人間ドラマに仕上がっています」と力を込めた。

幼少期から役者志望だったが、高校卒業後に自衛隊に入隊。「自衛隊員をやりながら『役者として役立つことはないかな』とずっと考えていました」。憧れの松田優作さん（１９８９年死去、享年４０）のような俳優を目指し、休日は演技レッスンに通い、筋トレにも熱心に取り組んだ。役者に道に専念するため、半年で自衛隊を辞めてからは劇団「関西芸術座」に入団。１９歳でＮＨＫドラマ「ワイン殺人事件２５歳の夏」で念願の俳優デビューを果たした。

９６年度後期のＮＨＫ連続テレビ小説「ふたりっこ」で朝ドラに初出演するなど、順調に役者の道を歩み始めたが、劇団の同期にお笑いに誘われて上京することに。当時は爆笑問題、くりぃむしちゅー、ネプチューンらを輩出したフジテレビ系「ボキャブラ天国」が大人気だった。「ブレイク大臣」というコンビ名でお笑いの世界に飛び込んだが、３か月ほどで相方がメンタルの不調で失踪。コンビを解散し、しばらくイベントの司会など、ピン芸人として活動した。

事務所の後輩だった「タイムマシーン３号」の山本浩司に触発され、人生を見つめ直した。「山本くんは研究熱心で時間があれば、お笑いライブに行っていた。そうじゃないと、お笑いの世界では生き残れないよな」と気付かされた。そして「本来、自分は役者をやりたかったんだ」と原点を思い出し、再び演劇の道を歩むようになった。

テレ朝系特撮ドラマ「王様戦隊キングオージャー」で共演した吉満寛人、森岡豊と東映撮影所近くの大泉学園の居酒屋で連日、酒を酌み交わし意気投合。おじさん３人組の「Ｇ３ユニット」を結成した。「３人で楽しいことができたらと思っています。まずは舞台ですけど、３人で映像の仕事もやってみたい」と意欲を燃やしている。

昨年３月の旗揚げ公演「おじさんの恋」（新宿サンモールスタジオ）はチケットが１時間半で完売する人気ぶり。それを受け、６月１７〜２８日に新宿シアタートップスで第２回公演「三人の父親」を上演する。脚本・演出はブラジリィー・アン・山田が手掛けるコメディーで「おじさんたちの苦悩と困惑を笑ってください」と呼びかけた。

自衛隊出身で舞台、映画、ドラマ、お笑い、司会と経験豊富なマルチプレーヤー。少林寺拳法は黒帯の腕前で、特技は自衛隊時代に腕を磨いた射撃だ。身体能力の高さが魅力で「動けるデブです」と自称する。近年は映画や舞台のプロデュースにも取り組み「いい年した、おっさんですが、やりがいのある仕事に呼んでもらえて、楽しいです。この年になって、やっとやりたいことができるようになってきましたね」と充実感を漂わせる。

芸能生活は紆余（うよ）曲折と試行錯誤でドラマチックな３０年。「悩むことがあっても、役者をやめたいと思ったことは一度もない」。衰えることのない意欲が原動力だ。「君のクイズ」で注目を浴びても浮足立つことはない。今後もマイペースに大好きな役者の仕事を続けていく。（有野 博幸）

◆福澤 重文（ふくざわ・じゅうぶん）１９７６年３月６日、大阪府生まれ。５０歳。９５年にＮＨＫ銀河小説「ワイン殺人事件２５歳の夏」で俳優デビュー。主な出演作は９６年度後期のＮＨＫ連続テレビ小説「ふたりっこ」、２５年のＮＨＫ大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」、現在放送中の読売テレビ系ドラマ「スモークブルーの雨のち晴れ」（関西ローカル）など。身長１６９センチ。血液型Ａ。