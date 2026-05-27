◆日本ダービー追い切り（２８日・美浦トレセン）

第９３回日本ダービー・Ｇ１（３１日、東京）の出走馬１８頭と枠順が２８日、確定した。最多勝記録を更新するダービー７勝目のかかる武豊騎手（５７）＝栗東・フリー＝は、約５年ぶりに美浦トレセンを訪れ、青葉賞馬のゴーイントゥスカイの最終追いに騎乗。「何回勝っても勝ちたい」の闘志を行動で示した。同馬を含め、０２年藤沢和雄元調教師以来となる最多４頭を送り出す上原佑紀調教師（３６）＝美浦＝は、それぞれの好仕上がりを伝えた。馬券は２９日１８時３０分からインターネット投票で発売される。

“レジェンド”がさすがの風格を漂わせた。武豊騎手が、ゴーイントゥスカイの追い切りに乗るため、２１年５月１９日以来、約５年ぶりに美浦トレセンへ駆けつけた。「アウェー感がすごい（笑）」とおどける姿を見せたが、上原佑調教師だけでなく、桑野オーナー（馬主名義はフィールドレーシング）とも言葉を交わした。「イレ込んでましたね（笑）。まあオーナーは大体、イレ込むんですよ。２人とも初めてのダービーということで、『大丈夫です。こっちは３７回目なんで』と言っておきました」と余裕の笑みを浮かべた。

それほど感触も良かったのだろう。勝った青葉賞に続く２度目のコンビとなるコントレイル産駒は、美浦・Ｗコースでの３頭併せで鋭い伸びを披露。６ハロン８２秒８―１１秒２で、同じくダービーに出走するフォルテアンジェロにはわずかに遅れたが、ポッドベイダー（４歳オープン）を３馬身突き放した。仕上がりの良さがうかがえる雄大なフットワークに「非常にいい動きでした。馬もリラックスしていますし。このテンションで競馬当日を迎えられたらいいかな」と手応えは十分だ。

歴代最多のダービー６勝を挙げているが、勝利への意欲が衰えることは全くない。「やはり騎手として毎年の目標になりますし、１８人しかチャンスがないわけですから。何回勝っても勝ちたい、そこは変わらないですね」と言葉にも熱がこもった。相棒にとっても史上初の親子３代ダービー制覇がかかる。祖父ディープインパクトを導いた手綱さばきで、新たな記録を刻み込む。（角田 晨）

上原佑調教師「外めがいいと思っていたので、いい枠が引けた」７枠１４番

○…ゴーイントゥスカイは９５年タヤスツヨシ、１５年ドゥラメンテが勝っている７枠１４番に決まった。上原佑調教師は「外めがいいと思っていたので、いい枠が引けたと思います。あとは騎手と相談して作戦を組み立てたいと思います」と手応えあり。