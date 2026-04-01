日本代表は２８日、北中米Ｗ杯を前にしたアイスランド戦（３１日・ＭＵＦＧ国立）に向け、千葉市内の国内合宿で練習を行った。１６人が参加したこの日から、主将のＭＦ遠藤航（３３）＝リバプール＝が全体練習に合流。２月１１日のサンダーランド戦で左足首の重傷を負って手術し、Ｗ杯前最後の親善試合に間に合った。「世界一」と言い続けてきた遠藤主将が森保ジャパンの先頭に立つ。

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森保ジャパンに、待ち焦がれた遠藤主将が帰還した。晴天の下で行われた約１時間２０分の全体練習に初合流。７対７のミニゲームでは選手たちの目の色が変わった。その中心に、フルメニューを消化した３３歳の姿があった。

すべてをＷ杯にささげる覚悟がある。２月に左足首付近に重傷を負った。患部を人工じん帯で補強する手術を選択。約３か月に及んだリハビリの最終プログラムが終了したのが、代表メンバー発表の今月１５日だ。「仮に（メンバーに）入らなかったとしても仕方ない」。平常心の中で届いた吉報。闘志に火がついた。「コンディションは問題ない。ここで合流するために、リハビリも（リバプールで）やっていた」。２４日のリーグ最終戦で負傷後約３か月半ぶりにベンチ入り。万全を期して戻ってきた。

世界一を目指す上で、不可欠な存在だ。ずっと日本代表のことを最優先に考えてきた。２３年６月に森保ジャパンの主将に就任すると、年齢に関係なく、「どうやったらＷ杯で優勝できるか考えて行動してほしい」と明確に伝えた。離脱中も３月の英国遠征は現地で仲間の勝利を見届けた。

今週、アイスランド戦限定で３年半ぶりに招集された前主将のＤＦ吉田は「一にも二にも（遠藤の）コンディションが大事。常連組が集まり、これからもっとプレーの質も上がる」と結束力の高まりを歓迎。遠藤の存在がいい緊張感をもたらしたことの証しだ。

３１日のアイスランド戦が実戦復帰の場となる。同戦は鎌田が不在で、本職のボランチは田中と佐野のみ。Ｗ杯前最後の親善試合は、主将として仲間を鼓舞することはもちろん、欧州屈指の名門リバプールで培ってきた勝者のメンタルの注入。さらに、森保一監督（５７）が期待するプレー強度に戻っているのか、アピールも求められる。対人プレーを生かして、リードを守り抜く“クローザー”としての途中起用も本大会を見据えればあり得る。「１００％でやる。主将として挑むＷ杯は特別な気持ちになる」。苦難を乗り越えた背番号６が、真価を証明する。（岩原 正幸）