松島聡×「PEACH JOHN」再び！ 夏の新作着用した“恋人目線”の動画公開＆プロデュース商品も登場
timeleszの松島聡が出演する「PEACH JOHN」のウェブ動画が、5月29日（金）の10時00分に公開予定。それに先駆け、同ブランドの公式YouTubeチャンネルでショートバージョンが公開された。動画では松島が、同日に発売する「PEACH JOHN」の新作ルームウェアを着用。さらに、同日発売となる松島が香りをプロデュースしたルームフレグランススプレーが登場している。
【写真】松島聡とルームフレグランススプレーが写ったカットも（ほか2枚）
■松島「ぜひおそろっちしてください！」
2022年秋に「PEACH JOHN」ルームウェアのイメージモデルとして初登場した松島。今回公開される動画は、一緒に暮らす中でケンカをしてしまい、松島のとある行動をきっかけに仲直りする物語を恋人目線で楽しめるという内容で、テーマソングは、timeleszの最新アルバム『MOMENTUM』に収録されている「Love Letter」となっている。同時に特設ページで公開するメイキング動画では、貴重な撮影の様子を見ることができる。
本動画で松島も着用している夏の新作ルームウェアと、松島のこだわりが詰まったルームフレグランススプレーは、5月29日（金）10時00分から「PEACH JOHN」公式通販サイトおよび全国のストアにて販売。
ルームウェアは涼しげかつナチュラルなカラーで、ルームウェア、パジャマとしてはもちろん、ワンマイルウェアとしても使いやすいデザインだ。
一方ルームフレグランススプレーは、松島もお気に入りの、甘さのあるウッディムスクの香り。ボトルの裏面には、松島の愛犬ビスケットをイメージしたイラストも描かれている。
インタビューではルームウェア、ルームフレグランススプレーのお気に入りポイントなどを語っており、松島は「素敵なルームウェアと、PEACH JOHNさんとのコラボレーションでは初挑戦のルームフレグランススプレー。香りと共に、癒やしの時間を皆さんに過ごしていただけたらと思います。僕もきっと長く愛用するので、ぜひおそろっちしてください！」と呼びかけている。
以下、メイキング内インタビュー全文。
――ルームウェアのお気に入りポイント
今回も、まず素材がすごく良いです。PEACH JOHNさんのルームウェアは着ていていつもストレスがないんですけど、チクチクしないし、突っ張り感も無いんです。
――松島プロデュース・ルームフレグランススプレーのこだわりポイント
たくさんありますが、まずデザイン性のある箱ですね。PEACH JOHNさんといえばピンク色のイメージが強いのでそれとはギャップを出したくて、大理石調の少し大人っぽい、高級感のあるデザインにさせていただきました。そして香りは、ウッディムスクの香り。僕は普段甘い香りが好きなのですが、ワンプッシュでも持続性がある、ほのかに甘い香りにさせていただきました。
――動画を見る方へメッセージ
素敵なルームウェアと、PEACH JOHNさんとのコラボレーションでは初挑戦のルームフレグランススプレー。香りと共に、癒やしの時間を皆さんに過ごしていただけたらと思います。僕もきっと長く愛用するので、ぜひおそろっちしてください！
■松島「ぜひおそろっちしてください！」
2022年秋に「PEACH JOHN」ルームウェアのイメージモデルとして初登場した松島。今回公開される動画は、一緒に暮らす中でケンカをしてしまい、松島のとある行動をきっかけに仲直りする物語を恋人目線で楽しめるという内容で、テーマソングは、timeleszの最新アルバム『MOMENTUM』に収録されている「Love Letter」となっている。同時に特設ページで公開するメイキング動画では、貴重な撮影の様子を見ることができる。
本動画で松島も着用している夏の新作ルームウェアと、松島のこだわりが詰まったルームフレグランススプレーは、5月29日（金）10時00分から「PEACH JOHN」公式通販サイトおよび全国のストアにて販売。
ルームウェアは涼しげかつナチュラルなカラーで、ルームウェア、パジャマとしてはもちろん、ワンマイルウェアとしても使いやすいデザインだ。
一方ルームフレグランススプレーは、松島もお気に入りの、甘さのあるウッディムスクの香り。ボトルの裏面には、松島の愛犬ビスケットをイメージしたイラストも描かれている。
インタビューではルームウェア、ルームフレグランススプレーのお気に入りポイントなどを語っており、松島は「素敵なルームウェアと、PEACH JOHNさんとのコラボレーションでは初挑戦のルームフレグランススプレー。香りと共に、癒やしの時間を皆さんに過ごしていただけたらと思います。僕もきっと長く愛用するので、ぜひおそろっちしてください！」と呼びかけている。
以下、メイキング内インタビュー全文。
――ルームウェアのお気に入りポイント
今回も、まず素材がすごく良いです。PEACH JOHNさんのルームウェアは着ていていつもストレスがないんですけど、チクチクしないし、突っ張り感も無いんです。
――松島プロデュース・ルームフレグランススプレーのこだわりポイント
たくさんありますが、まずデザイン性のある箱ですね。PEACH JOHNさんといえばピンク色のイメージが強いのでそれとはギャップを出したくて、大理石調の少し大人っぽい、高級感のあるデザインにさせていただきました。そして香りは、ウッディムスクの香り。僕は普段甘い香りが好きなのですが、ワンプッシュでも持続性がある、ほのかに甘い香りにさせていただきました。
――動画を見る方へメッセージ
素敵なルームウェアと、PEACH JOHNさんとのコラボレーションでは初挑戦のルームフレグランススプレー。香りと共に、癒やしの時間を皆さんに過ごしていただけたらと思います。僕もきっと長く愛用するので、ぜひおそろっちしてください！