で9号先頭打者アーチ＆6回ノーヒット投球 5四死球と制球に乱れも5勝目をマーク



大谷翔平 PHOTO:Getty Images

＜2026年5月27日(日本時間28日) ロサンゼルス・ドジャース対コロラド・ロッキーズ＠ドジャー・スタジアム＞

ドジャースの大谷翔平投手(31)が、本拠地で行われたロッキーズ戦に「1番・投手兼DH」の"リアル二刀流"で先発出場、打っては9号先頭打者アーチ、投げては6回ノーヒット、1失点投球で5勝目をマークした。

防御率は0.82。前日26日(同27日)、右手甲に死球を受け出場が危ぶまれていたが、"心配無用"の活躍だった。

やはり大谷には"リアル二刀流"が良く似合っている。初回、ロッキーズ打線を無失点に抑え、迎えたその裏の攻撃。ベンチ前でいつものようにプロテクターをつけて打席に向かうと、マウンドには過去5打数4安打、2本塁打と"お得意様"の菅野智之。

カウント1－1からの3球目、93.7マイル(約150.8キロ)の速球をバックスクリーンに叩き込んだ。

今季4本目、通算28本目の先頭打者アーチは、"投手大谷"に送る、大谷にしかできない援護弾。前回二刀流出場した20日(同21日)のパドレス戦以来、6試合ぶりの9号先制ソロとなった。

投手専任が3試合続いた後、リアル二刀流で2試合連続の先頭打者弾を放つあたり、まさに大谷の存在価値を見せつける一撃といえる。

さらに3番フリーマンにも一発が飛び出し、2点のリードをもらった大谷は、3回まで2四球のみの無安打投球。しかし4回、制球に苦しみ、連続四死球で無死一・二塁のピンチを招いてしまう。

ギアを一段アップし、160キロ超の速球を投げ込んだが、2本の二ゴロで1点を失った。

1点差に迫られたその裏、8番コールのタイムリーで再び2点差となったものの、大谷は5回も先頭トンプソンにストレートの四球を与えるなど、相変わらずピリッとしない。

その後は何とか3人でかたづけ、6回も三者凡退でマウンドをクラインに譲った。終わってみれば6回99球で無安打1失点、7奪三振、5四死球の快投。

要所を締め、相手打線に的を絞らせなかった。これも大谷の真骨頂だ。

女房役のスミスが、大谷の投球をこう振り返った。「ショーヘイは制球に少し苦しんだけど、相手に的を絞らせず、大事な場面ではタイミングをずらすことができていた。彼は(方策を)見つけるんだ。だから(悪いなりに)投げ切ることができる。重要な時にしっかり必要な球を投げられる選手だ」

しかし大谷は投球について、やはり少し不満そうに口を開いた。「全体的にやっぱり自分の制球力と格闘してた感じかなと、思います。球数的には四球でランナーを出すのは、長いイニングを投げづらくなるということではあるので。

シングル5、6本打たれるぐらいの方が効率的なのかな、と思ってます。(制球が乱れたのは)やっぱり投げ心地じゃないかと。打つのも投げるのも、自分が思い通りに動いていれば、自ずといい結果は出るのかなと思っています」。

ロバーツ監督は、大谷が6回マウンドを降りる時に不満そうな顔をしていたことに触れ、「偉大な選手たちは6回無安打の投球をしても、7回、8回も続けることができたかもしれない、と思っている。だからこそ、そういう選手たちは特別なんだよ。

カーショーと比べて？そうだね、緊迫した得点圏の場面でも彼らはしっかりと投球を決める、そこが共通点だね」と引退したばかりのレジェンドと重ねてみせた。

打つ方に関しては「1打席目は良かったと思います。打った瞬間入るなと思ったので、いいスイングだったと思います。最後(左飛)もちょっと詰まり気味ではあったんですが、もうちょっとセンター左ぐらいに入ってくれると、もう一段あがってくるんじゃないかと思います」と大谷。

投打とも本人的には不満、課題はあるものの、結果は出ている。それでも更なる高みを目指し、貪欲な姿勢を見せるのも大谷である。



テレ東リアライブ編集部