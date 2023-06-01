ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は小幅安 シカゴ日経平均先物は６万５７６０円
NY株式28日（NY時間15:04）（日本時間04:04）
ダウ平均 50598.20（-46.08 -0.09%）
ナスダック 26905.14（+230.41 +0.86%）
CME日経平均先物 65760（大証終比：+1200 +1.83%）
欧州株式28日終値
英FT100 10425.96（-79.05 -0.75%）
独DAX 25092.25（-85.55 -0.34%）
仏CAC40 8188.87（-19.02 -0.23%）
米国債利回り
2年債 4.023（-0.010）
10年債 4.453（-0.030）
30年債 4.984（-0.027）
期待インフレ率 2.408（-0.003）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.962（-0.025）
英 国 4.814（-0.044）
カナダ 3.441（-0.025）
豪 州 4.897（+0.040）
日 本 2.689（+0.001）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝89.17（+0.49 +0.55%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4533.10（+51.60 +1.15%）
ビットコイン（ドル）
73454.38（-1691.33 -2.25%）
（円建・参考値）
1169万8345円（-269361 -2.25%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 50598.20（-46.08 -0.09%）
ナスダック 26905.14（+230.41 +0.86%）
CME日経平均先物 65760（大証終比：+1200 +1.83%）
欧州株式28日終値
英FT100 10425.96（-79.05 -0.75%）
独DAX 25092.25（-85.55 -0.34%）
仏CAC40 8188.87（-19.02 -0.23%）
米国債利回り
2年債 4.023（-0.010）
10年債 4.453（-0.030）
30年債 4.984（-0.027）
期待インフレ率 2.408（-0.003）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.962（-0.025）
英 国 4.814（-0.044）
カナダ 3.441（-0.025）
豪 州 4.897（+0.040）
日 本 2.689（+0.001）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝89.17（+0.49 +0.55%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4533.10（+51.60 +1.15%）
ビットコイン（ドル）
73454.38（-1691.33 -2.25%）
（円建・参考値）
1169万8345円（-269361 -2.25%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ