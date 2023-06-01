NY株式28日（NY時間15:04）（日本時間04:04）
ダウ平均　　　50598.20（-46.08　-0.09%）
ナスダック　　　26905.14（+230.41　+0.86%）
CME日経平均先物　65760（大証終比：+1200　+1.83%）

欧州株式28日終値
英FT100　 10425.96（-79.05　-0.75%）
独DAX　 25092.25（-85.55　-0.34%）
仏CAC40　 8188.87（-19.02　-0.23%）

米国債利回り
2年債　 　4.023（-0.010）
10年債　 　4.453（-0.030）
30年債　 　4.984（-0.027）
期待インフレ率　 　2.408（-0.003）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.962（-0.025）
英　国　　4.814（-0.044）
カナダ　　3.441（-0.025）
豪　州　　4.897（+0.040）
日　本　　2.689（+0.001）

NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝89.17（+0.49　+0.55%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4533.10（+51.60　+1.15%）

ビットコイン（ドル）
73454.38（-1691.33　-2.25%）
（円建・参考値）
1169万8345円（-269361　-2.25%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ