ボートレース浜名湖で開催中のSG「第53回オールスター」は29日、予選ラストの4日目を迎える。

丸野一樹が暫定トップをキープ。4戦2勝の佐藤翼と、オール2着の新田雄史が2位タイで追う展開。地元勢では未勝利ながら4位タイに踏ん張る菊地孝平が最上位。現在のボーダーは6・00だ。

丸野は4戦2勝、オール3連対と安定した走りを続け、得点率トップで予選最終日を迎えた。「出足は悪くなかった。しっかり回れているし、操縦性はいい」と回り足中心に好気配。2位タイにつける佐藤翼も動きは申し分ない。「全体的にいい。バランスがしっかり取れている。レースに集中できる状態」と好感触を得る。この2人は4日目11Rで直接対決。準優勝戦の1号艇を巡る熱いバトルに期待したい。

2位で並ぶ新田は未勝利ながら4戦オール連対。「2日目の後半からマシになって、普通くらいはある」と舟足も中堅レベルまで上向いた。4日目12Rは6号艇。試練の大外枠を克服して、準優の絶好枠獲りを目指す。この他の得点率上位陣では山口、定松、瓜生らの気配が光って見える。

一方で、初日ドリーム戦を制した峰は得点率18位タイまで後退。「レース足は良かったけど、少しペラをやり過ぎた。ピット離れとかでリスクがあった。4日目は序盤と3日目の間くらいの形でいきたい」。納得いく舟足を求めて調整を続けて勝負駆けに挑む。また、初日ドリーム組では西山、茅原、菅が予選突破は厳しい状態となった。