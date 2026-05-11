ボートレース浜名湖で開催中のSG「第53回オールスター」は29日、予選ラストの4日目を迎える。注目は9Rだ。

菅はイン仕様で勝負してきそうだが、本命には出足で分がある菊地を指名。クイック差しで菅を攻略だ。原田は菊地の外を果敢に攻めて。外枠勢では機力確かな仲谷が展開を割ってきそう。カド吉田はSが鍵。宮地は気合の追い上げで予選突破につなげたい。

＜1＞菅章哉 チルト0度にして伸びは少しいいくらい。出足もレースができるし、悪いところはない。1枠の時は0度かマイナスで。

＜2＞菊地孝平 さすがに回らな過ぎたし、伸びもついていくようにと思ってチルト0度に。ピット離れや起こしも悪くないし、出足が良くて伸びも普通になった。もうひと足欲しい。

＜3＞原田幸哉 ピット離れは峰君が悪かっただけ。（道中は）峰君よりちょっと弱い感じがした。自分のセッティングが甘かった。足は良くも悪くもない感じ。

＜4＞吉田裕平 一瞬の向きや押しが甘い。スリットの足は変わらずいいと思う。

＜5＞仲谷颯仁 後半が3日間の中で一番良かった。バランスが取れていい。

＜6＞宮地元輝 全く進んでない。もっとキーンと回りたい。自分なりに仕事してみる。部品を換えるかは分からないけど、本体をリフレッシュさせてやりたい。