木村拓哉、ソロで初の海外ライブを開催 レーベル移籍後初のアルバムも発売へ
歌手で俳優の木村拓哉が、ソロでは初となる海外ライブ含むツアー『TAKUYA KIMURA Live Tour 2026 Checkpoint』を開催することが決定した。また今夏、レーベル移籍後初となるオリジナルアルバム『Checkpoint』（読み：チェックポイント）を発売。同ツアーでは、日本3都市に加え、ソウル、台北を巡る全5都市9公演を予定している。
【動画】木村拓哉、吉野家新メニュー“焼き牛”頬張り唸る新CM
ツアータイトルおよびアルバムタイトルにも冠された“Checkpoint”には、一線を走り続ける木村自身の“現在地”を問い直すと同時に、次なる新章へのルートを確認する道標の意味が込められている。
プライベートレーベル「C&C STAGE」を立ち上げ新たな挑戦をしていく中で、海外のファンからのライブを望む声を数多く受け、今回タイミングが合致し海外公演を行うに至ったという。
新アルバム『Checkpoint』については、5月3日放送のレギュラーラジオ番組『Flow』内でも本人が語っていた通り、多数のスペシャルゲストが参加する作品となっており、今後順次発表される続報にも注目だ。
■木村拓哉コメント
皆んなにとっての自分、自分にとっての皆んな――。
この『Checkpoint』という作品を通して、そんな存在をお互いに感じ合えたらと思っています。
“騒ぐ場所”へ持っていくための、楽曲たちも制作していますので、ぜひ楽しみにしていてください。
さらに今回は、海外からも『来てくれない？』という声をいただき、ソロになって初めて海外でライブをやらせていただくことになりました。
海外の方ともつながれるのを、今からすごく楽しみにしています。
■ツアースケジュール
9月5日・6日 兵庫・GLION ARENA KOBE
9月26日 ソウル INSPIRE ARENA
10月7日 福岡 マリンメッセ福岡 A館
11月13日 台北 Taipei Music Center
11月14日 台北 Taipei Music Center
11月21日〜23日 千葉 ららアリーナ東京ベイ
※ソウル・台北公演についての情報は、木村拓哉 C&C STAGE Official公式Xにて随時更新を予定
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ツアータイトルおよびアルバムタイトルにも冠された“Checkpoint”には、一線を走り続ける木村自身の“現在地”を問い直すと同時に、次なる新章へのルートを確認する道標の意味が込められている。
新アルバム『Checkpoint』については、5月3日放送のレギュラーラジオ番組『Flow』内でも本人が語っていた通り、多数のスペシャルゲストが参加する作品となっており、今後順次発表される続報にも注目だ。
■木村拓哉コメント
皆んなにとっての自分、自分にとっての皆んな――。
この『Checkpoint』という作品を通して、そんな存在をお互いに感じ合えたらと思っています。
“騒ぐ場所”へ持っていくための、楽曲たちも制作していますので、ぜひ楽しみにしていてください。
さらに今回は、海外からも『来てくれない？』という声をいただき、ソロになって初めて海外でライブをやらせていただくことになりました。
海外の方ともつながれるのを、今からすごく楽しみにしています。
■ツアースケジュール
9月5日・6日 兵庫・GLION ARENA KOBE
9月26日 ソウル INSPIRE ARENA
10月7日 福岡 マリンメッセ福岡 A館
11月13日 台北 Taipei Music Center
11月14日 台北 Taipei Music Center
11月21日〜23日 千葉 ららアリーナ東京ベイ
※ソウル・台北公演についての情報は、木村拓哉 C&C STAGE Official公式Xにて随時更新を予定