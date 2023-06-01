新妻聖子＆蘭寿とむ『101ダルメシアンズ』主演決定 クルエラ役でWキャスト【コメント全文】
俳優で歌手の新妻聖子と元宝塚歌劇団花組トップスターで現在は俳優、歌手として活動している蘭寿とむが、10月〜11月に東京・日生劇場、大阪・梅田芸術劇場メインホールで上演する、ミュージカル『101ダルメシアンズ』の主演クルエラ・ド・ヴィル役（Wキャスト）に決定した。
【写真】心を揺らす冒険エンターテインメント！イギリス版の舞台写真
本作は、これまでに、ミュージカル『マタ・ハリ』『フィスト・オブ・ノース・スター北斗の拳』、舞台『BACKBEAT』『鋼の錬金術師』など、数々の名作を手掛けてきた石丸さち子氏を訳詞・翻訳・演出に迎え、英国クリエイティブチーム監修の高度なパペット技術とともに日本初演を行う。
石丸氏は、「パペットと操作する俳優が、一緒に動き、心揺らし、歌い、困難に立ち向かって冒険する様に、思いっきりわくわくして頂きたいです」とコメント。圧巻の歌唱力でミュージカル界を牽引してきた新妻は「犬が大好きな私ですが、文字通り心を鬼にしてダルメシアンズを追い回します！」と意気込みを語った。そして、元宝塚歌劇団花組トップスターの蘭寿は、「『101ダルメシアンズ』世界に参加できることを、心からうれしく思います」と喜びを見せた。
本作は、ドディー・スミスによる児童文学小説「ダルメシアン 100と1ぴきの犬の物語」（原題：The Hundred and One Dalmatians）をもとにしたミュージカル。2022年にロンドンで初演後、英国各地でツアー公演や昨夏には3000席を超える大型劇場での上演を行うなど、イギリス全土に旋風を巻き起こしている。
■新妻聖子＆蘭寿とむのコメント
【新妻聖子】
あの「101匹わんちゃん」がミュージカルに！？と、私も驚きました。英国のパペット技術を駆使した犬たちの愛らしさ、そして“ファッショニスタ”クルエラの華やかな衣装！悪巧みはジャジーに、狂気はハイトーンに乗せて、ヴィランらしいミュージカルナンバーが盛りだくさんです。子供も楽しく、大人もワクワク！極上のエンターテインメントを目指して、日本初演に挑みます。犬が大好きな私ですが、文字通り心を鬼にしてダルメシアンズを追い回します！
【蘭寿とむ】
世界中で愛され続けている「101ダルメシアンズ』世界に参加できることを、心から嬉しく思います。そして、怖さと華やかさを併せ持つクルエラ・ド・ヴィルを演じられることに、大きな喜びと興奮を感じています。スリリングでチャーミングなこの物語の魅力を、世代を超えて皆さまに楽しんでいただけるよう、心を込めて作品と向き合いたいと思っておりますので、ぜひ劇場で体感していただけたらうれしいです。
【写真】心を揺らす冒険エンターテインメント！イギリス版の舞台写真
本作は、これまでに、ミュージカル『マタ・ハリ』『フィスト・オブ・ノース・スター北斗の拳』、舞台『BACKBEAT』『鋼の錬金術師』など、数々の名作を手掛けてきた石丸さち子氏を訳詞・翻訳・演出に迎え、英国クリエイティブチーム監修の高度なパペット技術とともに日本初演を行う。
本作は、ドディー・スミスによる児童文学小説「ダルメシアン 100と1ぴきの犬の物語」（原題：The Hundred and One Dalmatians）をもとにしたミュージカル。2022年にロンドンで初演後、英国各地でツアー公演や昨夏には3000席を超える大型劇場での上演を行うなど、イギリス全土に旋風を巻き起こしている。
■新妻聖子＆蘭寿とむのコメント
【新妻聖子】
あの「101匹わんちゃん」がミュージカルに！？と、私も驚きました。英国のパペット技術を駆使した犬たちの愛らしさ、そして“ファッショニスタ”クルエラの華やかな衣装！悪巧みはジャジーに、狂気はハイトーンに乗せて、ヴィランらしいミュージカルナンバーが盛りだくさんです。子供も楽しく、大人もワクワク！極上のエンターテインメントを目指して、日本初演に挑みます。犬が大好きな私ですが、文字通り心を鬼にしてダルメシアンズを追い回します！
【蘭寿とむ】
世界中で愛され続けている「101ダルメシアンズ』世界に参加できることを、心から嬉しく思います。そして、怖さと華やかさを併せ持つクルエラ・ド・ヴィルを演じられることに、大きな喜びと興奮を感じています。スリリングでチャーミングなこの物語の魅力を、世代を超えて皆さまに楽しんでいただけるよう、心を込めて作品と向き合いたいと思っておりますので、ぜひ劇場で体感していただけたらうれしいです。