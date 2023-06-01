timelesz松島聡、『PEACH JOHN』ルームフレグランススプレーをプロデュース「ぜひおそろっちしてください！」
8人組グループ・timeleszの松島聡が、29日午前10時から公開される『ピーチ・ジョン』（PEACH JOHN）のWeb動画「恋する、ルームウェア いつか、優しい思い出になる」編に出演する。フルバージョンの公開に先駆け、午前4時にショートバージョンがブランド公式YouTubeチャンネルで解禁された。
【動画】松島聡が出演する「恋する、ルームウェア いつか、優しい思い出になる」
動画では松島が、同日に発売する新作ルームウェアを着用。さらに、同日発売となる松島が香りをプロデュースしたルームフレグランススプレーが登場する。一緒に暮らす中で喧嘩をしてしまい、松島のとある行動をきっかけに仲直りする物語を恋人目線で楽しむことができる。テーマソングは、timelesz の最新アルバム『MOMENTUM』に収録されている「Love Letter」。
同時に特設ページで公開するメイキング動画では、リラックスした様子で撮影に臨む松島の姿や、ルームフレグランススプレーの香りに癒やされる様子など。インタビューではルームウェア・ルームフレグランススプレーのお気に入りポイントなどを語っている。
松島は、2022年秋にPEACH JOHN ルームウェアのイメージモデルとして初登場。今回の動画では悩ましげな表情や照れくさそうな笑顔まで、松島の豊かな表情と、最後に伝えるまっすぐな言葉が見どころとなる。
また、対象商品購入で、松島が商品を着用した画像のオリジナルポストカードをプレゼントする。※なくなり次第終了、一部店舗は対象外
■松島聡（timelesz）コメント
――ルームウェアのお気に入りポイント
今回も、まず素材がすごく良いです。PEACH JOHNさんのルームウェアは着ていていつもストレスがないんですけど、チクチクしないし、突っ張り感も無いんです。
――松島さんプロデュース・ルームフレグランススプレーのこだわりポイント
たくさんありますが、まずデザイン性のある箱ですね。PEACH JOHNさんといえばピンク色のイメージが強いのでそれとはギャップを出したくて、大理石調の少し大人っぽい、高級感のあるデザインにさせていただきました。
そして香りは、ウッディムスクの香り。僕は普段甘い香りが好きなのですが、ワンプッシュでも持続性がある、ほのかに甘い香りにさせていただきました。
――動画を見る方へメッセージ
素敵なルームウェアと、PEACH JOHNさんとのコラボレーションでは初挑戦のルームフレグランススプレー。香りと共に、癒やしの時間を皆さんに過ごしていただけたらと思います。僕もきっと長く愛用するので、ぜひおそろっちしてください！
【動画】松島聡が出演する「恋する、ルームウェア いつか、優しい思い出になる」
動画では松島が、同日に発売する新作ルームウェアを着用。さらに、同日発売となる松島が香りをプロデュースしたルームフレグランススプレーが登場する。一緒に暮らす中で喧嘩をしてしまい、松島のとある行動をきっかけに仲直りする物語を恋人目線で楽しむことができる。テーマソングは、timelesz の最新アルバム『MOMENTUM』に収録されている「Love Letter」。
松島は、2022年秋にPEACH JOHN ルームウェアのイメージモデルとして初登場。今回の動画では悩ましげな表情や照れくさそうな笑顔まで、松島の豊かな表情と、最後に伝えるまっすぐな言葉が見どころとなる。
また、対象商品購入で、松島が商品を着用した画像のオリジナルポストカードをプレゼントする。※なくなり次第終了、一部店舗は対象外
■松島聡（timelesz）コメント
――ルームウェアのお気に入りポイント
今回も、まず素材がすごく良いです。PEACH JOHNさんのルームウェアは着ていていつもストレスがないんですけど、チクチクしないし、突っ張り感も無いんです。
――松島さんプロデュース・ルームフレグランススプレーのこだわりポイント
たくさんありますが、まずデザイン性のある箱ですね。PEACH JOHNさんといえばピンク色のイメージが強いのでそれとはギャップを出したくて、大理石調の少し大人っぽい、高級感のあるデザインにさせていただきました。
そして香りは、ウッディムスクの香り。僕は普段甘い香りが好きなのですが、ワンプッシュでも持続性がある、ほのかに甘い香りにさせていただきました。
――動画を見る方へメッセージ
素敵なルームウェアと、PEACH JOHNさんとのコラボレーションでは初挑戦のルームフレグランススプレー。香りと共に、癒やしの時間を皆さんに過ごしていただけたらと思います。僕もきっと長く愛用するので、ぜひおそろっちしてください！