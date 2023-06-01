いわゆる「ゾンビたばこ」を使用した罪で有罪判決を受けた広島東洋カープの羽月隆太郎元選手が「私を含め、6人が同じ人物から購入していた」と話しました。

羽月元選手は去年12月、広島市中区の当時の自宅で、指定薬物のエトミデート、いわゆるゾンビたばこを使用し、今月15日、広島地裁で拘禁刑1年、執行猶予3年の有罪判決を受けました。裁判で、羽月元選手は「周囲に吸っているカープ選手もいた」と発言していました。

羽月元選手は今回の事件について、昨日夜、SNSのライブ配信でおよそ10分間発言。ゾンビたばこについて「知人から『シーシャのようなものだ』と言われて使用するようになった」としたうえで、この知人について、次のように述べました。

羽月隆太郎元選手

「この人物と関わりがあったカープ選手についてですが、私を含め、6人が同じ人物から購入していました」

これについて、カープの鈴木球団本部長は「何もコメントすることはない。こちらは調査はしているし、警察の捜査にも対応している」とコメントしています。