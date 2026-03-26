イロチで買っても → 2,000円以下！【GU】40・50代コーデに合う♡「値下げスカート」

ラクにはけて着回し力の高いスカートは、ワードローブにあると頼れる存在。とはいえ40・50代の女性にとっては、ラフに見えすぎない大人っぽさも意識したいところです。今回は、そんな気分に寄り添ってくれそうな【GU（ジーユー）】のアイテムを、スタッフさんのコーデとあわせてご紹介。しかも今なら990円に値下げ中で、2色買いしても2,000円以下という嬉しいプライス！ この機会を見逃さないで。

ラクなのにきれい見えする頼れる一着

【GU】「パフスウェットナロースカート」\990（税込・セール価格）

前後のダーツで腰まわりがもたつきにくく、ストンと落ちるシルエットもあいまって、すっきり見えを期待できるナロースカート。「もちっとした生地感とサラっとした触り心地」（公式サイトより）で快適にはけそうです。後ろスリット入りで足さばきの良さにも配慮されています。

縦ラインで整えるリラックスコーデ

スタッフのNatsukiさんは、ゆったりサイズのTシャツを合わせて、程よくリラックス感のあるコーデに。縦ラインを強調するスカートのシルエットが上品で、大人っぽい雰囲気に仕上がっています。ウエストインできれいめな雰囲気を後押しし、さらに腰巻きをプラスすれば、気張らないこなれ感も楽しめそうです。

カジュアルコーデの洗練見えに一役

思い切りカジュアルに寄せても、上品な雰囲気はキープ。スタッフのMinamiさんは、ヴィンテージ感のあるムービーTを合わせてワンツーコーデに。カジュアルアイテムどうしでも、スカートのクリーンなムードが効くことでラフに見えすぎません。手持ちのTシャツに合わせてスカートを数色そろえておけば、コーデに迷う日にも頼れる存在になってくれそう。

ラフさときれい見えの絶妙バランス

ブルーシャツを合わせたスタイルは、夏らしい爽やかさが魅力。ラフな雰囲気ときれい見えのバランスが絶妙な、抜け感のある着こなしに仕上がっています。スタッフのErinaさんのように、インナーにロゴTを合わせれば、大人の遊び心もさりげなくプラス。シャツを羽織れば腰まわりのカバーも狙えるので、体型が気になる人もぜひ参考にしてみて。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：佐々木 香枝

ファッション業界人の両親の元で育ち、自身もファッション雑誌編集部で勤務。その後、フリーランスに転向し、ファッションやデザイン・アートなどの分野で精力的に執筆中。