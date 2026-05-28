キューサイは、新たなコラーゲンブランド「DAYLIS（デイリス）」を立ち上げ、第一弾商品として「DAYLIS Easy Collagen（デイリス イージー コラーゲン）」を5月28日から発売する。同商品は「毎日、考えずに続けられる」をコンセプトに、味、におい、溶けやすさを追求した。原材料は低分子コラーゲンのみのパウダータイプで、普段の飲み物や食事にいつでもサッと溶かすだけ、1日あたり90円の低価格を実現した、手軽に続けられる商品になっている。

コラーゲンは、体内のたんぱく質の約30％を占める重要な成分。肌だけでなく、髪や爪、目、臓器、血管、骨や軟骨など全身に存在している、私たちの身体に欠かせない成分となっている。





しかし、体内のコラーゲン量は年齢とともに減少し、50歳で約半分（出典／藤本大三郎編著「老化のメカニズムと制御」（改） 20歳を100としたとき。コラーゲンは若いコラーゲンのことを指す）にまで減少するといわれている。

「DAYLIS Easy Collagen」の特長は、毎日の生活に溶け込み、ストレスフリーで楽しめるよう設計した。やわらかなブルーを基調とした色合いで、キッチンや食卓に自然に馴染み毎日手に取りたくなるパッケージに仕上げている。

普段の飲み物や食べ物に気兼ねなく混ぜてもらえるように、味・においを極限まで抑えた。同社工場「福岡こうのみなと工場」（健康補助食品 GMP認定工場）で結着剤や賦形剤を使用せず、水を基本とした造粒技術によって、冷たい物にもサッと溶けるパウダーに仕上げているので、コーヒー、お茶、スープ、ご飯など、普段の飲み物や食事にサッと溶かすだけで、手軽に摂取できる。

長年のコラーゲン販売実績によって1日あたり90円という低価格を実現した。財布に優しく、無理なく続けられる。

1日の摂取目安量は、大さじ1杯（約5g）。低分子コラーゲンペプチド5000mgをしっかり摂取することができる。原材料は高品質な国内製造のコラーゲンペプチドのみで、他の成分は一切加えていない。

創業60年、コラーゲン健康食品を販売して20年を迎えたキューサイが、コラーゲンの研究実績をもとに開発した安心の品質となっている。

健康食品において重要なのは「継続」。「飲みにくい」「価格が負担になる」といった理由で継続を断念する人も少なくない。同社は、長年の実績とコラーゲン研究の知見を活かし、「継続性」に徹底的にこだわった新ブランド「DAYLIS」を立ち上げた。「DAYLIS Easy Collagen」は、「最近、年齢による変化を感じ始めた」「いきいきした毎日に憧れる」という人に、毎日の習慣として取り入れてもらいたい商品になっている。これまでコラーゲンサプリが続かなかった人、いろんなものに混ぜて使いたい人、ピュアなコラーゲンだけを摂りたい人に、ぜひ試してもらいたい商品になっている。

［小売価格］2700円（税込）

［発売日］5月28日（木）

キューサイ＝https://corporate.kyusai.co.jp