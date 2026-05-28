タカラトミーは、手のひらサイズのペットロボット「マイクロペット」シリーズの第2弾として「マイクロペットGEN2（ジェンツー）」（4種）を、7月下旬から全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場、オンラインストア、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」等で発売する。同商品は日本を含むアジア7地域で展開を予定している。

「マイクロペットGEN2（ジェンツー）」は、「おしゃべり」「歌う」「ちょこちょこ動き回る」など、小さなボディに50種以上の多彩な機能（表情・音やリアクション・動き）を搭載した4種のペットロボット（パピー、ウーパールーパー、キャット、ベア）。なお、ベアは素材とデザインの違う3デザイン（キャンディ、テック、グラフィティ）をスペシャルエディション（特別仕様）として展開する。見る人の気持ちを優しく和ませる動物として国内外で注目されている「ウーパールーパー」は第2弾から新登場となる。第1弾発売後、「忙しい仕事の合間の最高の癒し」や「ちょこちょこした動きがかわいい」などの声が上がり、国内累計出荷数10万個と大きな反響を呼んだ。同商品を通じて、子どもはもちろん、国内外の“キダルト”（アソビ心を持つ大人）に向けて日本発の“デジタルKAWAII”魅力を発信していく考え。

「マイクロペット GEN2」は、シリーズ第1弾のGEN1（2025年12月発売）ではレア1種の登場だったが、GEN2では素材とデザインの違う、3デザイン（キャンディ、テック、グラフィティ）をスペシャルエディション（特別仕様）として展開する。ラインアップが増え、集める楽しさが一層広がる。



「マイクロペットGEN2」上段左から：パピー、ウーパールーパー、キャット、下段左から：ベア キャンディ、同 テック、同 グラフィティ

「おしゃべり」「歌う」「ちょこちょこ動き回る」など、小さなボディに50種以上の多彩な機能（表情・音やリアクション・動き）を搭載し、かわいくて賢いパートナーとして、毎日を楽しくする。コンパクトなサイズで、デスクなどに気軽に置いて、一息つきたいときにいつでもふれあえる存在だという。

マイクロペットからのリクエストに応えることでレベルアップする。頭の点灯色でリクエストが分かるようになっており、赤色（おしゃべり）・青色（トイレ）・緑色（パワーチャージ）に応えると、「ダンス」「歌を歌う」などができるようになる。頭のマークの色もレベルごとに変わる。また、「マイクロペット」からのリクエストに応えてあげると成長し、新しい表情や動きが見られるようになる。さらに、2台以上集めると「マイクロペット」同士でレースをしたり、一緒にダンスをしたりと遊びが広がる。

「TALKO！」「POO POO！」「CHARGO！」など、マイクロペットは日本語のようにも、英語のようにも聞こえる不思議な「マイクロペット語」を話す。お世話をしていくとだんだんマイクロペットのいっていることが分かるようになるかもしれない。「マイクロペット語」は世界共通のため、言語が違っていても誰もが一緒に楽しむことができる。「今の時代のマイクロペット」として、遊びの中で自然に気持ちを通わせ、会話を楽しむきっかけを届けられるよう開発した。

［小売価格］各2498円（税込）

［発売日］7月下旬

タカラトミー＝https://www.takaratomy.co.jp