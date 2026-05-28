やまやコミュニケーションズ（以下、やまや）は、夏季限定メニューとして6月1日から10月31日までの期間、一部店舗を除く「博多もつ鍋やまや」各店で「博多RED麻辣もつ炊き餃子」「旨辛もつ鍋」「冷やしごぼ天 五島うどん定食」の提供を開始する。

近年、猛暑日の増加や夏の暑さの長期化によって、もつ鍋などの鍋料理は季節的に敬遠される傾向がある。一方で、辛さや刺激によって食欲をそそる“旨辛メニュー”は、夏場においても安定した需要が見られている。そこで今回、やまやは“夏こそ食べたくなる九州グルメ”をテーマに、3つの期間限定メニューを開発。博多名物と旨辛を掛け合わせた、新しい夏の定番を提案する。

「博多RED麻辣もつ炊き餃子」は、博多名物「炊き餃子」にもつを組み合わせることで、従来のもつ鍋とは異なる新しい食べ方を提案する一品となっている。定番のもつ鍋とはひと味違うスタイルで、幅広い消費者に提案できる商品として開発した。

「旨辛もつ鍋」は、既存のもつ鍋の魅力を活かしながら、“旨辛”の味付けを加えることで、暑い時期にも食べたくなる味わいを目指した。

さらにランチタイムには、のど越しの良い五島うどんを使用した「冷やしごぼ天 五島うどん定食」を日替わりで展開。夏に“涼”を感じられる定食として、ランチ需要の創出を図る。



「博多RED 麻辣もつ炊き餃子

「博多RED 麻辣もつ炊き餃子」は、博多名物「炊き餃子」を、痺れる辛味噌で仕上げた夏季限定メニュー。もつの甘みが溶け込んだ豚骨スープに、もちもち食感の餃子とぷりぷりのもつを合わせた。濃厚な旨みと痺れる辛さが絡み合い、食べるほどにクセになる味わいとなっている。辛いもの好きの人には、「2辛」「3辛」への辛さ変更もおすすめだという。



「旨辛もつ鍋」

「旨辛もつ鍋」は、まろやかなこく味噌スープに辛味噌を加えた、旨辛仕立ての夏季限定もつ鍋。もつの甘みを引き立てる濃厚なコクに、花椒（ホアジャオ）の香りと痺れる刺激が広がり、後味はすっきりだとか。暑い季節にこそ食べたくなる味わいに仕上げた。辛いもの好きの人には、「大辛」もおすすめだという。



「冷やしごぼ天 五島うどん定食（日替わり）」

「冷やしごぼ天 五島うどん定食（日替わり）」は、椿油を練り込んだ、細麺ながらコシのある五島うどんを使用した夏季限定の定食。やまやの「うまだし」を使用した、ほんのり甘みのあるつゆが、うどん本来の味わいを引き立てる。食欲が減退しがちな猛暑の時期でも、冷たい麺とあっさりとした「うまだし」で、さっぱりと食べられる一品となっている。サクッと香ばしいごぼ天と爽やかな香味野菜に温泉卵を絡めることで、まろやかなコクも楽しめる。また、やまや自慢の辛子明太子を合わせることで、味の変化も楽しめる。

［小売価格］

ランチ

冷やしごぼ天 五島うどん定食：1600円

ディナー

博多RED 麻辣もつ炊き餃子：1340円

博多RED 麻辣もつ炊き餃子（2辛）：1390円

博多RED 麻辣もつ炊き餃子（3辛）：1440円

追加の炊き餃子（3個）：480円

旨辛もつ鍋：2400円

旨辛もつ鍋（大辛）：2500円

追加の国産牛もつ：1480円

追加の野菜盛り合わせ：520円

追加のちゃんぽん麺：480円

雑炊：450円

（すべて税込）

※価格はエリアによって異なる

※もつ鍋は2人前から受付

［発売日］6月1日（月）

やまやコミュニケーションズ＝https://www.yamaya.com