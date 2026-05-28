ユニ・チャームは、大人用排泄ケアブランド「ライフリー」が掲げる“できるはふやせる、ひとつずつ”のスローガンのもと、AIを活用し一人ひとりに適した「ライフリー 紙パンツはき方診断」のサービスを開始した。

同社が介護を行う人を対象に実施した調査では、「介護情報を集める際に苦労やストレスを感じる」と回答した人が73.1％に上ることが明らかになった。また、別居しながら介護を続ける人や、仕事と介護を両立する「ビジネスケアラー」の増加にともない、「自分たちに最適なケア方法を知りたい」というニーズが高まる一方、その具体的な方法についての情報を得ることが難しいという課題も浮き彫りになっている。

同社は1995年に「ライフリー リハビリ用パンツ」を発売して以来、はきやすさ・はき心地を向上させるための商品改良を重ね、多くの支持を得てきた。その一方で、紙パンツの交換において「足を通すこと」が、介護をされる人・行う人双方にとって今なお一番難しいポイントであるという実態も調査から見えてきた。排泄ケアにおける不安や悩みは、商品そのものの品質だけでなく、一人ひとりの状態に合わせた「適切な使い方の難しさ」にも起因している。

こうした悩みに寄り添うため、「ライフリー」はこれまでも「おむつ選び診断」や「おむつサイズ診断」、「AIチャットボット：チャームさん」などのデジタルコンテンツを展開し、サポートを強化してきた。

そして今回、交換時の一番難しいポイントである「はき方」をサポートするため、身体の状態に合った「正しい紙パンツのはき方」を、スマートフォンで撮影した動画を通じて手軽に確認できる「ライフリー 紙パンツはき方診断」の提供を新たに開始した。同コンテンツでは、画面の指示に従って手足を動かすだけで、AIがその方の身体状態を分析し、無理なく足を通せる具体的なコツや手順を分かりやすい動画で提案する。これによって、一人ひとりに寄り添った、より包括的な排泄ケアの支援を実現する。





「紙パンツ はき方診断」では、スマートフォンを縦に持ち、撮影しながら手足を動かしてもらうだけで、AIが身体の状態を分析する。400通りの組み合わせの中から、無理なく一人ではける最適なはき方のポイントを、分かりやすい動画で提案する。





「おむつ選び診断」では、画面上で約9問の簡単な質問に答えるだけで、本人の生活状態や悩みにあわせた最適な商品を提案する。





「おむつサイズ診断」では、スマートフォンで全身の写真を撮影するだけで、AIがウエストや太もも周りなどのサイズを計測し、身体にぴったりフィットする最適なサイズを案内する。





「AIチャットボット：チャームさん」では、相談しづらい排泄ケアの悩みでも、24時間いつでもどこでも、自身のペースで気軽に相談・解決できるAIチャットサービスとなっている。

「ライフリー」では、「どんな商品を選べばよいかわからない」「自分に合うサイズがわからない」「本人に無理のないはき方がわからない」「早朝や深夜で電話相談ができない」「相談できる人が近くにいない」など、排泄ケアを取り巻く環境には、さまざまな悩みが存在している。また、その悩みを周囲に相談しづらいと感じる場面も少なくない。今回、新たなサービスが加わったことで、「ライフリー」はこれまで以上に、いつでもどこでも消費者に寄り添う「排泄ケアのトータルパートナー」へと進化する。「ライフリー」は、これからも、一人ひとりの「できる」に寄り添い、前向きな毎日を応援し続ける。

ユニ・チャーム＝https://www.unicharm.co.jp