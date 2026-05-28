敷島製パン（Pasco）は、ロッテのロングセラーアイス「スイカバー」をイメージした新商品「スイカバーがスフレケーキになっちゃった！？」を、6月1日から中部・関西・中国・四国・九州地区のスーパー・ドラッグストアで、1ヵ月限定で発売する。

「スイカバーがスフレケーキになっちゃった！？」は、今年で発売40周年を迎えるロッテの人気アイス「スイカバー」をイメージした、国産小麦100％のふんわり口どけの良いスフレケーキ。

生地を緑色と赤色の二層仕立てにすることでスイカの皮と果肉を、チョコチップでスイカの種を表現した。赤色の生地には国産スイカの加糖ペーストを練り込み、「スイカバー」の甘くて清涼感のある味わいを再現している。また、味わいと食感のアクセントとして、ビター感のあるチョコチップを選定した。凍らせてもおいしく食べられる。

パッケージには「スイカバー」のキャラクターである「すいかばマン」が登場。ひと目で「スイカバー」とのコラボ商品であることがわかるデザインに仕上げた。

［小売価格］オープン価格

［発売日］6月1日（月）

敷島製パン＝https://www.pasconet.co.jp

ロッテ＝https://www.lotte.co.jp