日経225先物：29日2時＝1320円高、6万5880円
29日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比1320円高の6万5880円と急騰。日経平均株価の現物終値6万4693.12円に対しては1186.88円高。出来高は7396枚となっている。
TOPIX先物期近は3938ポイントと前日比44ポイント高、TOPIXの現物終値比は35.99ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 65880 +1320 7396
日経225mini 65870 +1305 175214
TOPIX先物 3938 +44 11756
JPX日経400先物 35795 +440 401
グロース指数先物 824 +9 476
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3938ポイントと前日比44ポイント高、TOPIXの現物終値比は35.99ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 65880 +1320 7396
日経225mini 65870 +1305 175214
TOPIX先物 3938 +44 11756
JPX日経400先物 35795 +440 401
グロース指数先物 824 +9 476
東証REIT指数先物 売買不成立
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