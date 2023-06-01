　29日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比1320円高の6万5880円と急騰。日経平均株価の現物終値6万4693.12円に対しては1186.88円高。出来高は7396枚となっている。

　TOPIX先物期近は3938ポイントと前日比44ポイント高、TOPIXの現物終値比は35.99ポイント高で推移。

○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 65880　　　　 +1320　　　　7396
日経225mini 　　　　　　 65870　　　　 +1305　　　175214
TOPIX先物 　　　　　　　　3938　　　　　 +44　　　 11756
JPX日経400先物　　　　　 35795　　　　　+440　　　　 401
グロース指数先物　　　　　 824　　　　　　+9　　　　 476
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース