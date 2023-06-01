ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は小幅高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式28日（NY時間12:12）（日本時間01:12）
ダウ平均 50678.56（+34.28 +0.07%）
ナスダック 26845.82（+171.09 +0.64%）
CME日経平均先物 65645（大証終比：+1085 +1.65%）
欧州株式28日GMT16:12
英FT100 10425.96（-79.05 -0.75%）
独DAX 25092.25（-85.55 -0.34%）
仏CAC40 8188.87（-19.02 -0.23%）
米国債利回り
2年債 4.025（-0.008）
10年債 4.461（-0.022）
30年債 4.992（-0.019）
期待インフレ率 2.410（-0.002）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.962（-0.025）
英 国 4.814（-0.044）
カナダ 3.460（-0.006）
豪 州 4.897（+0.040）
日 本 2.689（+0.001）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝89.90（+1.22 +1.38%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4509.80（+28.30 +0.63%）
ビットコイン（ドル）
72915.44（-2230.27 -2.97%）
（円建・参考値）
1161万4700円（-355260 -2.97%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 50678.56（+34.28 +0.07%）
ナスダック 26845.82（+171.09 +0.64%）
CME日経平均先物 65645（大証終比：+1085 +1.65%）
欧州株式28日GMT16:12
英FT100 10425.96（-79.05 -0.75%）
独DAX 25092.25（-85.55 -0.34%）
仏CAC40 8188.87（-19.02 -0.23%）
米国債利回り
2年債 4.025（-0.008）
10年債 4.461（-0.022）
30年債 4.992（-0.019）
期待インフレ率 2.410（-0.002）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.962（-0.025）
英 国 4.814（-0.044）
カナダ 3.460（-0.006）
豪 州 4.897（+0.040）
日 本 2.689（+0.001）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝89.90（+1.22 +1.38%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4509.80（+28.30 +0.63%）
ビットコイン（ドル）
72915.44（-2230.27 -2.97%）
（円建・参考値）
1161万4700円（-355260 -2.97%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ