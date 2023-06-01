NY株式28日（NY時間12:12）（日本時間01:12）
ダウ平均　　　50678.56（+34.28　+0.07%）
ナスダック　　　26845.82（+171.09　+0.64%）
CME日経平均先物　65645（大証終比：+1085　+1.65%）

欧州株式28日GMT16:12
英FT100　 10425.96（-79.05　-0.75%）
独DAX　 25092.25（-85.55　-0.34%）
仏CAC40　 8188.87（-19.02　-0.23%）

米国債利回り
2年債　 　4.025（-0.008）
10年債　 　4.461（-0.022）
30年債　 　4.992（-0.019）
期待インフレ率　 　2.410（-0.002）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.962（-0.025）
英　国　　4.814（-0.044）
カナダ　　3.460（-0.006）
豪　州　　4.897（+0.040）
日　本　　2.689（+0.001）

NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝89.90（+1.22　+1.38%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4509.80（+28.30　+0.63%）

ビットコイン（ドル）
72915.44（-2230.27　-2.97%）
（円建・参考値）
1161万4700円（-355260　-2.97%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ