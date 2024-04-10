◇ア・リーグ ホワイトソックス15―2ツインズ（2026年5月27日 シカゴ）

外角低めも苦にしない。13―1の7回。ホワイトソックスの村上はツインズの右腕アダムズの93・9マイル（約151・1キロ）直球を左中間席へ運んだ。3戦連発は今季3度目。ア・リーグ最多のアストロズ・アルバレスに並ぶ節目の20号に、開幕から55試合目で早くも到達した。

「厳しい球だったが、しっかり捉えられた。凄くいい感覚だった」

飛距離432フィート（約132メートル）で左方向へは今季2本目。広角に打ち分けたヤクルト時代をほうふつさせる強打に「日本で何本も打ってきたようなホームランが出てうれしかった」と納得顔だ。メジャー1年目での20本塁打は、18年にエンゼルスで22本を記録した大谷（現ドジャース）以来、日本選手2人目。1901年以降の近代野球で新人による5月中の20本塁打は史上初の快挙になっても、自負心をのぞかせた。

「（大谷）翔平さんが来た時は（23歳で）自分より若かった。比べるのはちょっと違う。自分の年齢（26歳）、日本でやってきたキャリアから、ルーキーだとは思ってない」

56発で3冠王に輝いたヤクルト時代の22年65試合を超える自身最速20号で年間換算は58発。昨季大谷の55発を超えて日本選手最多を更新するペースだ。左前打の6回は二盗で今季初盗塁を決め、本拠地ファンをどよめかせた。2安打1打点3得点の活躍をウィル・ベナブル監督は「継続して相手にダメージを与えている。質の高い打席を見せている」と絶賛。どこまで数字を伸ばすのか。目が離せない。