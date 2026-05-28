松屋フーズは、牛めし・カレー・定食・その他丼の「松屋」において、6月2日10時から「溢れる3種の濃厚チーズINハンバーグ」を販売する。

チーズ好きにはたまらない、「3種のチーズ」を詰め込んだスペシャルメニューが登場する。ふっくらジューシーなハンバーグに、箸を入れれば中から溢れ出すチーズが見た目にも鮮やかな逸品となっている。3種類のチーズが織りなす濃厚なコクと、旨味たっぷりの肉汁が絡み合い、ひと口食べればまさに至福の味わいだとか。鉄板で熱々に焼き上げたハンバーグを、さらに美味しく引き立てる松屋特製ソースは、王道の「デミソース」と、にんにくの旨味がクセになる「うまトマソース」の2種類から選べる。松屋が自信を持って贈る、圧倒的なボリュームととろける体験。マイルドでコク旨な美味しさが、子どもから大人まで大満足間違いなしの「溢れる3種の濃厚チーズINハンバーグ」を、ぜひ賞味してほしい考え。

［小売価格］

溢れる3種の濃厚チーズINデミハンバーグ定食：1090円

溢れる3種の濃厚チーズINデミチーズハンバーグ定食：1290円

溢れる3種の濃厚チーズINデミたまハンバーグ定食：1190円

溢れる3種の濃厚チーズINデミたまチーズハンバーグ定食：1390円

溢れる3種の濃厚チーズINうまトマハンバーグ定食：1180円

溢れる3種の濃厚チーズINうまトマチーズハンバーグ定食 1,380円 溢れる3種の濃厚チーズINデミハンバーグ：990円

溢れる3種の濃厚チーズINデミチーズハンバーグ：1190円

溢れる3種の濃厚チーズINデミたまハンバーグ：1090円

溢れる3種の濃厚チーズINデミたまチーズハンバーグ：1290円

溢れる3種の濃厚チーズINうまトマハンバーグ：1080円

溢れる3種の濃厚チーズINうまトマチーズハンバーグ：1280円

（すべて税込）

※持ち帰り可能。持ち帰りの場合、みそ汁は別途料金が必要

［発売日］6月2日（火）

松屋フーズ＝https://www.matsuyafoods.co.jp