カルビーは、穫れたてのみずみずしい国産新じゃがのみを使った、この季節にしか味わえない特別な厚切りポテトチップス「夏ポテト 紀州の南高梅（なんこううめ）味／対馬の浜御塩（はまみしお）味」を6月8日から期間限定で発売する。

カルビーは、1年を通して国産じゃがいものおいしさをじっくり味わえる季節限定厚切りポテトチップスシリーズとして、「春ポテト」「夏ポテト」「ア・ラ・ポテト」「冬ポテト」を季節に合わせて発売している。



「夏ポテト 対馬の浜御塩（はまみしお）味」

「夏ポテト」は、国産の夏の“新じゃが”のみを使った季節限定の厚切りポテトチップス。新じゃがの収穫は、初夏に九州から始まり、秋の北海道まで徐々に「じゃがいも収穫前線」が北上していく。夏の新じゃがは、水分が多くみずみずしいのが特長で、波型の厚切りカット（波なみカット）でフライすることで、さっくりとした軽い食感を実現している。1993年に「うめ風味」、「うすしお」として初登場して以来、時代に合わせて味付けやパッケージを改良しながら夏の定番商品として多くの消費者に愛されている。

今年の「夏ポテト」もこだわりの素材を使った2種類のフレーバーを発売する。消費者から好評だった「対馬の浜御塩味」は味わいをそのままに、「紀州の南高梅味」は2年ぶりに味付けを見直し改良。梅肉パウダーを増加し、より梅の味わいを感じられるように仕上げた。ちょっといいものや上質感のあるもので自分時間を満喫したい人に、特に楽しんでもらいたい商品になっている。

「夏ポテト」は穫れたてのみずみずしい夏の国産新じゃがを使用した、厚切り波なみカットのさっくり軽い食感のポテトチップス。「夏ポテト 紀州の南高梅味」は、紀州産の南高梅（梅肉パウダー中の梅肉には紀州産南高梅を90％使用している）を使用。梅肉パウダーを増やし、梅感をアップしつつも、後味のキレを良くすることで、爽やかな味わいが楽しめる商品になっている。「夏ポテト 対馬の浜御塩味」は、長崎県対馬の豊かな恵みの中で育まれた浜御塩（使用している食塩のうち対馬製造の浜御塩は60％）を使用。口の中で溶けやすく、塩味を感じやすい塩で、キリッとした味わいが夏にぴったりだとか。

パッケージは、「夏ポテト」のロゴを中心に大きく配置し、「夏の穫れたて！国産新じゃが」のアイコンで、商品特長が伝わるデザインにした。上質感を表現しつつ、花火や流水柄の背景が季節感を演出している。

［小売価格］190円前後（税込）

［発売日］6月8日（月）

カルビー＝http://www.calbee.co.jp