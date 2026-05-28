

「TOUR B JGR ウルトラマン」

ブリヂストンスポーツは、アマチュアゴルファーの大きな飛距離をサポートする「メガ飛び」性能を誇るゴルフボール「TOUR B JGR」から、ウルトラマンシリーズと初めてコラボレーションした「TOUR B JGR ウルトラマン」を6月12日に発売する。

同商品は、今年7月に放送開始60周年を迎えるウルトラマンシリーズと連動した記念アイテム。同社の「スピードマッスルテクノロジー」による飛距離性能で幅広いゴルファーに愛される「TOUR B JGR」に、世代を超えて愛され続けるウルトラマンシリーズの中から“ウルトラマン”、“ウルトラセブン”、“ウルトラマンティガ”、“ウルトラマンゼロ”の4キャラクターをボールにプリントし、1ダースに4種のキャラクターをセッティングしている。ショットのたびに、「ウルトラメガ飛ット！」を体感できる商品になっている。また、「ウルトラマン」ファンへのプレゼントや、ゴルフコンペの賞品としてもおすすめだとか。

同社はゴルフにおける様々な“接点”を、タイヤ開発で培われた解析技術などを活用し「接点を科学」することで、独自の商品開発やサービス提供に繋げ、もっとうまくなりたい、もっとゴルフを楽しみたい、そう考えるすべてのゴルファーが「最高のパフォーマンス」を発揮できるよう取り組み続けていく。

［小売価格］オープン価格

［発売日］6月12日（金）

ブリヂストンスポーツ＝https://sports.bridgestone