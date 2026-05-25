◇交流戦 阪神2─4日本ハム（2026年5月28日 甲子園）

阪神は28日の日本ハム戦（甲子園）に2―4で敗れ、今季初の3連敗を喫した。佐藤輝明内野手（27）が9回の4打席目に初球の変化球を叩いてリーグ単独トップに躍り出る今季13号のアーチを架けた。昨季11本だった甲子園で今季は早くも8本目の放物線を描いた。連続試合安打を10へ伸ばした虎の大砲が、29日から始まるロッテ戦（ZOZOマリン）から猛虎を逆襲へ導く。

試合後の佐藤輝は、悲観することなくクラブハウスへと続く廊下を歩いた。「（29日から千葉に場所を移して気分もまた変わる）そうですね」。チームは日本ハムとの接戦を落として、連敗は今季初の3に伸びた。それでも猛虎の4番にどっしりとこの男が座っているうちは、そう心配はいらない。

3点ビハインドで迎えた9回1死無走者の4打席目。その初球だった。守護神・柳川の低めフォークにスイングを仕掛けた打球は鮮やかな放物線を描いて右翼スタンドへ飛び込んだ。普段は聖地特有の浜風に押し戻されることは多くてもこの夜は、風のいたずらさえ許さなかった。打った瞬間アーチを確信。前日27日に三振した抑えの柳川に雪辱した。右越えへ13号を豪快に放り込み、セ・リーグトップで並んでいた後輩・森下の前へ再び出た。意地の一発に「そうですね。（いい形で打てたので）良かった」とうなずいた。

この日はテレビ解説でNPB通算525本塁打をマークした清原和博氏が来場。本塁打を見届けた直後にはその構え、間、打撃に必要な要素全てを称賛された。「変化球を初球からフルスイングできている。待ちの姿勢がいいんでしょうね」。打撃主要部門の項目を総なめとする虎の大砲を称えた。

3点劣勢の4回先頭の2打席目。福島がカウント1―2から投じた6球目のフォークを左前へはじき返した。今や強打も軽打も簡単にできるスラッガーに隙は見当たらない。これで連続試合安打も10へ伸ばした。打率．378（180打数68安打）、13本塁打、38打点。開幕から好調なバットが止まる気配は全くない。

「（初見の投手と対戦が多い）難しさもありますけど、あと（交流戦は）5カードある。しっかり準備しないといけない」

29日から舞台を千葉に移してのロッテ3連戦が控える。虎の大砲は、打ち続けても足もとを見つめ続けることを決して忘れない。パの剛速球投手でも、技巧派投手でも、今のこの男なら必ず打ち崩す。