◇交流戦 阪神2─4日本ハム（2026年5月28日 甲子園）

【片岡篤史 視点】阪神・佐藤輝が9回1死から柳川の初球フォークボールを右翼席へ13号本塁打。前夜の9回2死一、二塁からもフォーク、カット、カットを3球三振して最後の打者になったが、この日はその変化球を狙っていたのだろう。それをひと振りで仕留め、こういう読みで打てるようになった。初回2死二塁からの四球も成長を感じる打席だった。2球で追い込まれてからファウルなどで粘り、9球目を選んで、大山の右前適時打につなげた。

雨の中、最後まで声援してくれたお客さんに「サトテルの一発が見られた」と敗色濃厚でも少しでも喜ばせてあげられるのはスター選手の務めでもある。放送席で隣で解説された清原和博さんが、まさにそうでした。チームが敗れてもその敗戦を背負ってきた方。阪神では掛布雅之さんや金本知憲さんがそうだったように、4番打者の風格が佐藤輝にも備わってきている。

阪神に入団し、初めは打てなくて2軍も経験した。守備で厳しい声が飛んできたこともある。それでも一歩一歩、前に進んでいる。打撃成績はもちろん、連覇を目指すタイガースの4番打者、球界を代表するスター選手にこのままなってほしいし、その可能性は十分にある。（本紙評論家）