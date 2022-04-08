◇交流戦 阪神2─4日本ハム（2026年5月28日 甲子園）

阪神・立石が最後の打者になった。9回、柳川に空振り三振をしてゲームセット。これで無安打が3試合14打席に伸びた。安打を放った5試合はチームが全て勝ち、無安打の3試合は総て敗れている。黄金ルーキーの成績とチームの勝敗がきれいに連動している事実は、そのバットが猛虎の勢いを左右している証左でもある。

初対戦の投手ばかりが続くのは、新人なら誰もが通る道。試合後は「しっかり勉強して頑張ります」と話してクラブハウスに引き揚げた。

1軍デビューから衝撃的な活躍を続け、今は少し踊り場にさしかかっている。藤川監督は状況を察し、試合前の練習で行動に移した。ダッグアウトから出てくるやいなや、ティー打撃をしていた立石に歩み寄り、“結果に一喜一憂するな”というメッセージを伝えた。

「最初に期待が大きくなってしまっているだけに、たった何打席か（うまくいかなかっただけ）で、メンタルや心の揺れ動きをする必要はないよ、と。そこはタイガースならではというかね。活躍すれば皆さんが応援してくれるし、昨日（27日）なんかも、一つ空振りをするだけでため息が大きいのでね。でも、そこまで期待をしてもらいたいしね」

ドラフト1位で入団し、絶対的守護神のスター選手として現役時代を過ごした指揮官ならではの心遣いで、立石の心をもみほぐした。笑顔をまじえてコミュニケーションを取った。かけた言葉は、6番で起用したこの日すぐに結果に表れなかったものの、期待の大きさは変わらない。

「（立石だけでなく）木下に対してもあまり景気のいいことを言わないというのは、選手たちに地道に、地に足を着けて伸びていってほしいという思いもある。じっくりと、また明日、頑張ればいい」

失敗を恐れるな――。今季初の3連敗を喫しながらも、指揮官は若虎の背中を押すことを忘れなかった。 （倉世古 洋平）

○…阪神は今季初の3連敗。同一カード3連戦全敗は、昨季6月13〜15日の楽天戦（楽天モバイル）以来。甲子園の3連戦で喫するのは24年6月4〜6日の楽天戦以来2年ぶりになる。また交流戦開幕から3連敗も、24年の4連敗以来2年ぶり。