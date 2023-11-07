◇交流戦 阪神2─4日本ハム（2026年5月28日 甲子園）

プロ初先発は、ほろ苦い結果に終わった。阪神・木下が4回5安打で3失点。2軍で先発登板3試合15イニングを無失点として1軍マウンドをつかんだものの、初勝利とはならなかった。

「3回に先頭を出して、得点圏に行くとまたカウントが悪くなって、打たれる。普通に実力不足です」

そう厳しく振り返った3回。先頭・奈良間に四球を許したのが引き金となった。1死二、三塁までピンチが広がると、田宮に2点右前適時打。2死一、二塁からは、万波に中前適時打を浴びて追加点を許した。「ファームでやっているようにと思ってマウンドに行ったけど、やっぱり1軍だと力も入って無駄球が多くなってしまった」と肩を落とした。

それでも、指揮官は次なるチャンスを示唆した。「強い投手になってもらうためにきっかけも必要。次はさらにテンポ良く投げる姿を見たい」。結果こそ思うようなものではなかったが、この日は最速159キロを計測。持ち味は見せた。次回こそ、期待に応える快投を見せる。 （松本 航亮）