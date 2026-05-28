【ワシントン＝栗山紘尚、カイロ＝溝田拓士】米軍は２８日、イランが米軍基地のあるクウェートに弾道ミサイルを発射し、クウェート軍が迎撃したと発表した。

米国によるイランへの攻撃の報復とみられ、米軍は「重大な停戦違反」だと批判した。米イスラエルのイラン攻撃開始から２８日で３か月となり、戦闘終結へ向けた交渉が進む一方で、緊張が高まっている。

米主要ニュースサイト・アクシオスは２８日、米イランの交渉担当者が、停戦を延長し、イランの核開発計画について協議するための「覚書」で合意に達したが、トランプ大統領の最終承認が必要だと報じた。

米軍によると、イランの弾道ミサイルは２７日夜に発射され、クウェート外務省は「外交努力を台なしにする」行為としてイランを非難する声明を出した。イランの精鋭軍事組織「革命防衛隊」は２８日、米軍基地に報復を行ったと発表した。

イランの攻撃に先立ち、米軍は２７日、イラン南部の港湾都市バンダルアッバスの管制施設を攻撃した。イランがホルムズ海峡上空に攻撃型ドローンを発射したことに対応したという。米当局者は「抑制的な防衛措置で、停戦維持が目的だ」と説明した。米軍の攻撃は今週２度目だった。