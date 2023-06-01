タレントのりんごちゃんが公開したミニスカコーデに、「どんだけ痩せたの〜！」「スタイル抜群です！」など、さまざまな反響が寄せられている。

【映像】15kg減りんごちゃんのビフォーアフターやミニスカ姿

2026年1月31日に放送されたTBS系バラエティー番組『熱狂マニアさん！』で、運動せずに缶詰を使った食事だけで10日間のダイエットに挑戦したりんごちゃん。体重は88kgから81.5kgとなり、6.5kgの減量に成功。2カ月後にも同じ番組でダイエット企画第2弾に挑戦し、低糖質・低カロリー食材に置き換える方法で76.3kgから72.9kg、5日間で3.4kgの減量。ダイエット前からおよそ15kg減量したビフォーアフター写真も注目されていた。

Instagramでは、デコルテがあらわな金髪ショート姿や、妖艶にカメラを見つめる自撮りショットなども披露し、27日の投稿では、ツインテールにまとめた髪形に、ミニスカコーデでほほえむ写真を公開。

この投稿にファンからは、「スマートになったよね」「あんれまぁ〜どんどんほっそり！」「体形理想〜！ウチもがんばろ！」などさまざまな反響が寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）