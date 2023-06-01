【トイ・ストーリー また、アンディが来た！】 6月上旬 発売予定 価格：1回500円

タカラトミーアーツは、ガチャ商品「トイ・ストーリー また、アンディが来た！」を6月上旬に発売する。価格は1回500円。

本商品は、人間が来ておもちゃに戻ったウッディたちを再現したフィギュア「アンディが来た！」シリーズ第2弾。劇中シーンを再現したポーズで、フィギュアの足の裏には「ANDY」の文字が入ったこだわり仕様となっている。レックスは、劇中同様ビッグサイズで制作されており、シリーズ最大級の約126mm。説明書には「アンディが描いた絵」がデザインされているので、フィギュアと一緒に飾ることができる。

ラインナップは、「ウッディ」、「レックス」、「バズ・ライトイヤー」、「ハム＋グリーンアーミーソルジャー×3」の全4種。

【ウッディ】

帽子は取り外し可能

【レックス】

シリーズ最大級の125mmで、部屋に飾ると存在感抜群

【バズ・ライトイヤー】

黄緑の部分は劇中再現のツヤ塗装。足の裏の「ANDY」の文字や、腕や胸のデザインも忠実に再現

【ハム＋グリーンアーミーソルジャー×3】

ハムにはグリーンアーミーソルジャー×3体が付属する。どちらもツヤ塗装で作中再現

(C) Disney/Pixar

