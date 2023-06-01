【Amazon：GoPro HERO13 スターターセット】 期間：5月29日0時～6月11日23時59分

Amazonにて、GoProのアクションカメラ「HERO13 スターターセット」Amazon限定モデルが特別価格で販売されている。期間は6月11日23時59分まで。

「HERO13 Black」は、バーストスローモーション機能を搭載したアクションカメラ。720pで400fpsのビデオを15秒間撮影できるほか、より高い解像度では、900p 360fpsで15秒間、5.3K 120fpsで5秒間の撮影が可能となっている。本商品は「HERO13 Black」に、ザ・ハンドラー、予備のEnduroバッテリー、バッテリーチャージャー、粘着性ベースマウント（曲面）、64GB SDカード、携帯用ケースがセットになったAmazon限定のモデルとなっている。

なお、セール品の売り切れやセール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっていることを確認のうえ購入いただきたい。