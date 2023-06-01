Amazonにて、HUAWEIのスマートウォッチが特別価格で販売されている。期間は6月11日23時59分まで。

今回、「HUAWEI WATCH FIT 5 Pro」と体組成計のセットや「HUAWEI WATCH FIT 5」と交換ベルトのセットがラインナップ。それぞれ期間中、特別価格で提供される。なお、セール品の売り切れやセール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっていることを確認の上購入いただきたい。

【体組成計セット】「HUAWEI WATCH FIT 5 Pro」オレンジ

「HUAWEI WATCH FIT 5 Pro」は、薄型の1.92インチ大画面ディスプレイを搭載したスマートウォッチ。運動データや通知メッセージをより見やすく快適に確認できる。本商品では、12種類（体重/BMI/体脂肪率/除脂肪体重/骨格筋量/体内水分率/タンパク質/骨塩量/内臓脂肪/基礎代謝量/身体年齢/体格）の身体指標を計測可能な体組成計「HUAWEI Scale 3 Bluetooth Edition」（ホワイト）がセットになっている。

【交換ベルトセット】「HUAWEI WATCH FIT 5」シルバー+FIT4/5シリーズ用交換ベルト

【「HUAWEI WATCH FIT 5 Pro」オレンジ】【「HUAWEI Scale 3 Bluetooth Edition」（ホワイト）】

「HUAWEI WATCH FIT 5」は、「HUAWEI WATCH FIT」シリーズの5世代目となるモデル。スリムな軽量ボディに、1.82インチの高精細なAMOLEDの大型ディスプレイを搭載している。本商品では、HUAWEI WATCH FIT 4 シリーズとWATCH FIT 5 シリーズに対応する交換ベルトがセットになっている。

【「HUAWEI WATCH FIT 5」シルバー】【HUAWEI WATCH FIT 5 QuickLink Strap FIT4/FIT5シリーズ両用交換ベルト】