「FlexBreeze HydroGo」パープル（FA052JPU）

Amazonにて、Sharkのコードレスファン「FlexBreeze HydroGo」Amazon限定モデルが特別価格で販売されている。期間は6月11日23時59分まで。

「FlexBreeze HydroGo」は、ミスト機能付きコードレスポータブル扇風機。コードレスなので、屋内はもちろん、屋外でも好きな場所で使用できる。コンセントがない場所でも最大12時間コードレスで使用可能。充電アダプターを使用すれば時間制限なく使える。Amazon限定モデルにはマルチクロスが付属する。今回、パープルやホワイト、ピンクなど様々なカラーがラインナップされており、それぞれ期間中、割引価格で提供される。

なお、セール品の売り切れやセール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっていることを確認のうえ購入いただきたい。

「FlexBreeze HydroGo」

【「FlexBreeze HydroGo」主な特長】