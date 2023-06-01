アンジャッシュの渡部建が、コンビの代名詞である「すれ違いコント」の台本を査定に出すにあたり、胸中を明かす場面があった。

【映像】アンジャッシュの名作すれ違いコント『アルバイトの面接』

5月28日に放送された『資産、全部売ってみた』（ABEMA）で、自身の象徴ともいえる資産を査定し人生を見つめ直す「こじうり（誇示売り）」企画に渡部が登場した。

1993年に結成されたアンジャッシュは、「すれ違いコント」でブレイク。『爆笑オンエアバトル』で番組史上初となるコントでの優勝を果たし、『エンタの神様』では15年以上出演するレジェンドコンビに。しかし、渡部の不祥事による活動自粛を経て、現在コンビとしての活動は復帰しているものの、すれ違いコントは表舞台で披露されないままとなっている。

番組スタッフからコントの台本を売らないかと提案された渡部。売却については「それやったら終わりでしょ」「そもそも僕1人のものじゃない。今のコンビのパワーバランスは180度変わってますから。完全にあちら（児嶋）がリーダー、僕の意見ゼロですから」と否定する。

しかし、その価値については興味を示し、「ちょっと査定はしたい。命削って作ってましたし、我が子のような、手塩にかけて育てた台本がどのくらい評価されるかっていうのは、気になりますね」と、並々ならぬ思い入れを語っていた。

『資産、全部売ってみた』は、芸能人が自らの意志で売れる資産を全て売却し、新たな夢に挑む姿に密着する“人生再スタート応援バラエティ”。番組MCをタレントの小島瑠璃子、お笑いコンビ・平成ノブシコブシの吉村崇が務める。