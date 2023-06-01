【作品ラインナップ一覧】嵐主演『最後の約束』がTVer独占初配信 「ARASHI Collection」全28作品そろう
民放公式テレビ配信サービス・TVerでは29日から、嵐が過去に出演した名作ドラマを集めた特集「ARASHI Collection」Part3を開始（〜6月30日）。嵐全員が主演『最後の約束』をTVer独占初配信することが決定した。
【画像】「嵐確定やん」「楽しみすぎる」TVer公式SNSが投稿した“縦読み”画像
「TVer（ティーバー）」は、2026年5月をもって活動を終了する嵐が過去に出演した名作ドラマを集めた特集「ARASHI Collection」を実施中。デビューから長きにわたって多くの人に寄り添い、時代を彩ってきた彼らの軌跡。嵐とともに笑い、涙し、成長してきたファンにとっても、それぞれの思い出がよみがえるラインナップとなる。
「ありがとう、嵐。5人と歩んだかけがえのない物語を、TVerでもう一度。」をコンセプトに展開する本特集。29日からは嵐が主演を務めた『最後の約束』を加え、「ARASHI Collection」全28作品がそろった。
■TVer「ARASHI Collection」Part3配信概要
【配信期間】2026年5月29日（金）〜2026年6月30日（火）
【ラインナップ】
嵐 主演作品
『最後の約束』（フジテレビ／2010年）※初配信
【配信中】
大野智 出演作品
『魔王』（TBSテレビ／2008年）
『歌のおにいさん』（テレビ朝日／2009年）
『怪物くん』（日本テレビ／2010年）
※以下のSP番組も配信
『もう帰ってきたよ!! 怪物くん全て新作SP』（日本テレビ／2010年）
『怪物くん 完全新作スペシャル!!』（日本テレビ／2011年）
『鍵のかかった部屋』（フジテレビ／2012年）
『死神くん』（テレビ朝日／2014年）
『世界一難しい恋』（日本テレビ／2016年）
櫻井翔 出演作品
『特上カバチ!!』（TBSテレビ／2010年）
『謎解きはディナーのあとで』（フジテレビ／2011年）
『君に捧げるエンブレム』（フジテレビ／2017年）
相葉雅紀 出演作品
『マイガール』（テレビ朝日／2009年）
『バーテンダー』（テレビ朝日／2011年）
『ラストホープ』（フジテレビ／2013年）
『僕とシッポと神楽坂』（テレビ朝日／2018年）
『和田家の男たち』（テレビ朝日／2021年）
『今日からヒットマン』（テレビ朝日／2023年）
二宮和也 出演作品
『南くんの恋人（2004）』（テレビ朝日／2004年）
『少しは、恩返しができたかな』（TBSテレビ／2006年）
『マラソン』（TBSテレビ／2007年）
『DOOR TO DOOR〜僕は脳性まひのトップセールスマン〜』（TBSテレビ／2009年）
『フリーター、家を買う。』（フジテレビ／2010年）
『ONE DAY〜聖夜のから騒ぎ〜』（フジテレビ／2023年）
松本潤 出演作品
『きみはペット』（TBSテレビ／2003年）
『花より男子』（TBSテレビ／2005年）
『花より男子2(リターンズ)』（TBSテレビ／2007年）
『バンビ〜ノ！』（日本テレビ／2007年）
『ラッキーセブン』（フジテレビ／2012年）
櫻井翔・二宮和也 出演作品
『山田太郎ものがたり』（TBSテレビ／2007年）
【画像】「嵐確定やん」「楽しみすぎる」TVer公式SNSが投稿した“縦読み”画像
「TVer（ティーバー）」は、2026年5月をもって活動を終了する嵐が過去に出演した名作ドラマを集めた特集「ARASHI Collection」を実施中。デビューから長きにわたって多くの人に寄り添い、時代を彩ってきた彼らの軌跡。嵐とともに笑い、涙し、成長してきたファンにとっても、それぞれの思い出がよみがえるラインナップとなる。
■TVer「ARASHI Collection」Part3配信概要
【配信期間】2026年5月29日（金）〜2026年6月30日（火）
【ラインナップ】
嵐 主演作品
『最後の約束』（フジテレビ／2010年）※初配信
【配信中】
大野智 出演作品
『魔王』（TBSテレビ／2008年）
『歌のおにいさん』（テレビ朝日／2009年）
『怪物くん』（日本テレビ／2010年）
※以下のSP番組も配信
『もう帰ってきたよ!! 怪物くん全て新作SP』（日本テレビ／2010年）
『怪物くん 完全新作スペシャル!!』（日本テレビ／2011年）
『鍵のかかった部屋』（フジテレビ／2012年）
『死神くん』（テレビ朝日／2014年）
『世界一難しい恋』（日本テレビ／2016年）
櫻井翔 出演作品
『特上カバチ!!』（TBSテレビ／2010年）
『謎解きはディナーのあとで』（フジテレビ／2011年）
『君に捧げるエンブレム』（フジテレビ／2017年）
相葉雅紀 出演作品
『マイガール』（テレビ朝日／2009年）
『バーテンダー』（テレビ朝日／2011年）
『ラストホープ』（フジテレビ／2013年）
『僕とシッポと神楽坂』（テレビ朝日／2018年）
『和田家の男たち』（テレビ朝日／2021年）
『今日からヒットマン』（テレビ朝日／2023年）
二宮和也 出演作品
『南くんの恋人（2004）』（テレビ朝日／2004年）
『少しは、恩返しができたかな』（TBSテレビ／2006年）
『マラソン』（TBSテレビ／2007年）
『DOOR TO DOOR〜僕は脳性まひのトップセールスマン〜』（TBSテレビ／2009年）
『フリーター、家を買う。』（フジテレビ／2010年）
『ONE DAY〜聖夜のから騒ぎ〜』（フジテレビ／2023年）
松本潤 出演作品
『きみはペット』（TBSテレビ／2003年）
『花より男子』（TBSテレビ／2005年）
『花より男子2(リターンズ)』（TBSテレビ／2007年）
『バンビ〜ノ！』（日本テレビ／2007年）
『ラッキーセブン』（フジテレビ／2012年）
櫻井翔・二宮和也 出演作品
『山田太郎ものがたり』（TBSテレビ／2007年）