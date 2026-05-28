カンファレンスリーグ決勝で日本代表MF鎌田大地が所属するクリスタル・パレスに敗退した、ラージョ・バジェカーノのイニゴ・ペレス監督はビジャレアル監督就任が近づいているようだ。正式発表はまだないものの、記事では同監督が契約延長を行わないとのこと。スペインメディア『MARCA』が報じた。



イニゴ・ペレスは就任から約2年半で、ラージョを残留へ導いただけでなく、クラブ史上最高順位タイに到達。さらに欧州カップ戦出場、そして決勝進出という“奇跡”を成し遂げた。しかも、監督経験がほとんどない状態で38歳という若さだったこともあり、その手腕はスペイン国内で高く評価されている。





クラブ側も引き留めは難しいと考えているようだ。クラブ関係者は「以前から話し合いは続けているが、現実的にならなければならない。彼は非常に優秀で、多くのクラブが注目している」と語った。イニゴ・ペレスは試合後の『Movistar Plus+』のインタビューで「負けを受け入れるのは難しい。ファンが泣いている姿を見ることが一番つらい」とコメント。「こんなグループはなかなか見つからない。互いを本当に大切にしていて、ミスをしても責め合わない」と語っており、今季のラージョが特別な集団だったことを強調している。その一方で、自身の去就については多くを語らなかった。「今その話をするのは適切ではない。ここにはラージョを愛する人たちがたくさんいる」と話すにとどまった。ビジャレアルは今季3位で来季のチャンピオンズリーグ出場権を確保しており、マルセリーノ・ガルシア・トラル監督の退任が決まっている。カンファレンスリーグでファイナルに進出した実績をもとに、イニゴ・ペレスはビジャレアルをチャンピオンズリーグ上位進出に導くことができるのだろうか。