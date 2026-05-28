お笑いコンビ「ナインティナイン」の岡村隆史（55）が28日、東京・後楽園のIMM THEATERで舞台「ナインティナイン岡村隆史の花の駐在さん〜駐在さんと赤い糸〜」（31日まで）の初日を迎えた。

岡村による「駐在さん」シリーズは2024年からは毎年IMM THEATERで公演を行ってきた。開催期間中は近隣の東京ドームで大きなライブなどが開催されており、31日には嵐がライブを開催。「毎年何かと日程がぶつかる。凄い人たちのライブがある中、こっそり、ひっそりやっています。もう慣れてきた。1回目は出待ちかと思ったらSTARTO社のファンの方だった」と嘆きながら、笑いを誘った。

「花の駐在さん」は岡村が引き継ぐ前は、明石家さんま（70）が長年務めてきた。岡村版にもさんま版と同様、さんまの付き人だったジミー大西（62）が出演している。「ジミーさんが出演をしぶっていた。さんまさんの舞台もあって“岡村君のもやって、さんまさんのもやるとなるとしんどいわ”と言っていました。去年なんかは“辞めさせてくれ”と言われた」と告白。岡村は出演に難色を示すジミーにすぐに連絡した。

「マネジャーさんから、ジミーさんは出られないと聞いたんですが“それはアカン”と直で電話をして“せりふを減らしますから”と交渉しました。さんまさんの舞台に比べたらゆるゆるですから」。何とか説き伏せたという。

そんなジミーは稽古中に一人おにぎりを食べたり、所在不明になるなど、マイペースに参加。「昨日の夜にはまた“せりふを減らして”と言ってきた。減らして、なだめて、ご飯食べさせてという状態です」と岡村は初日までの苦労を語った。そんな岡村の話を聞いた「たくろう」きむらバンド（36）は「動物じゃないですか」とツッコミを入れ、会場を笑いに包んだ。