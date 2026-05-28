■1999年 熊本県宇城市松合地区のの高潮災害

■2003年 熊本県水俣市の土石流災害

■2012年 九州北部豪雨災害



大雨や台風など、これまで多くの災害に見舞われてきた熊本。



出水期が近づき、災害への警戒が必要な時期を迎えています。



災害の危険性が高まった時などに発表される「防災気象情報」が、28日から整理され、新たな発表に切り替わります。



変更のポイントを、防災士の永島由菜キャスターがお伝えします。





■永島キャスター熊本県内では、過去に多くの災害が発生し、逃げ遅れなどから犠牲となる人もいらっしゃいました。今回、気象庁が発表の形を変えることにした大きな理由の一つがこちら…■「情報を避難行動につなげる」「出された情報を避難行動につなげる」ということです。まずは市町村などが発表する「避難の情報」をおさらいします。■避難情報避難情報には、5段階の警戒レベルがついています。きょうは、避難に直接関わるレベル3以上の情報について詳しく説明します。■レベル3・高齢者等避難高齢の方や小さなお子さんがいるなど、避難に時間がかかる方が避難を始める目安です。■レベル4・避難指示全員が危険な場所を離れ安全な場所に避難する。■レベル5・緊急安全確保命の危険が迫っていることを示し、ただちに身の安全の確保が必要な発表です。レベル5の時は既に災害が発生している可能性もあるため、レベル4までに避難を終えるようにとしています。

そして、この警戒レベルを出す基準となるのが、今回変更される防災気象情報です。



■これまでの防災気象情報

変更前の情報をみてみましょう。



同じ警戒レベル5でも、「発生情報」や「特別警報」などばらつきがあります。



また「土砂災害」を見ると、大雨と土砂災害が混在。



大雨浸水はレベル4、レベル3に相当する情報がありません。



分かりづらいという声もあがっていましたね。



■新しい気象情報

どのように変わるのか、新しい防災気象情報は、カテゴリーを、「河川氾濫」「大雨」「土砂災害」「高潮」の4つに分け、レベル5は「特別警報」、レベル4は「危険警報」など名称を統一しました。

また、すべての情報に「レベル」が付いたのが大きな変更点です。



大きな河川の氾濫を対象にした「河川氾濫」、熊本では白川、緑川水系、球磨川、菊池川水系が対象です。



続いて大雨 です。大きな河川以外の氾濫や低い土地の浸水、内水氾濫に関する情報です。



去年の記録的大雨で大きな被害をもたらした坪井川や井芹川の情報はこの「大雨」で発表されます。



そのほか「土砂災害」、「高潮」もレベルと名称を統一しました。



はじめにお伝えしましたように、今回の気象情報の変更の狙いは「分かりやすくすることで、自主的な避難につなげる」ということです。



他にも細かい変更はありますが、一番覚えていただきたいのは、これまで通り「紫のレベル4までに安全な場所に避難をする」ということです。



熊本を含む九州北部地方の梅雨入りは、現時点で6月上旬とされています。



雨による災害の危険度が高くなります。



この防災気象情報を理解しておくほかにも、今のうちに避難所の場所やルートの確認、防災リュックの見直しをしておいてほしいと思います。