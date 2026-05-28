2.5次元アイドルグループ「すとぷり」の莉犬がメインパーソナリティーを務めるラジオ番組「莉犬のSTPRadio!」（文化放送）の冠イベント第2弾「莉犬のSTPRadio! Presents STPR文化祭」が、9月20日に東京ガーデンシアターで開催することが27日、決定した。

昨年7月に幕張メッセで開催した初の冠イベント「STPR夏祭り」は、3部構成で延べ約1万5000人を動員。浴衣姿のメンバーによる企画コーナーや会場一体型の演出など、ラジオ番組の枠を超えたイベントとして大きな反響を呼んだ。

第2弾の今回は「文化祭」をコンセプトに、「第1部〜笑顔満祭〜」「第2部〜愛羅武勇〜」の2公演を実施する。ゲストには、前回に引き続き「てるとくん（騎士X - Knight X -）」「ぷりっつ（AMPTAKxCOLORS）」「メルト・ダ・テンシ（めておら - Meteorites -）」が出演するほか、新たに「やなと（すにすて - SneakerStep -）」の参加も決定した。

莉犬は「文化祭といえば…お化け屋敷？ 屋台なんかはさすがに無いかな？ メンバーも去年のぷりちゃん、てるきゅん、メルメルに加えて、去年夏祭りでダンスを作ってくれたやなちょが参戦！ ぜひぜひ、みなさん遊びに来てください！」とコメントした。

同イベントのチケットは、すでに販売がスタート。また、イベント開催に合わせて、全国のアニメイトなどではラジオDJをテーマにした描き下ろしイラストグッズを展開する「莉犬のSTPRadio! Presents すとぷりアニメイトフェア『RADIO DJ STYLE』」も開催中だ。