なぜ彼は一線を越えた？既婚男性が不倫に走る３つの「きっかけ」
不倫した男性の話を耳にして、「家庭があるのに、なぜ彼は不倫してしまったのか？」と疑問に感じるケースは少なくありません。もちろん全員に当てはまるではありませんが、既婚男性が一線を越えてしまうときには“典型的なきっかけ”が存在するのです。そこで今回は、その「きっかけ」について解説します。
夫婦関係の“すき間”を埋めたい
結婚生活が長くなると、会話が減ったり、スキンシップが途絶えたりと「心と体の距離」が広がる瞬間があります。その“すき間”を埋める存在として、外の女性に惹かれてしまう男性は少なくありません。「妻に求められていない」という感覚が、不倫の火種になるのです。
自分の“存在価値”を取り戻したい
仕事での失敗、家庭での責任、年齢による衰え…。こうした現実に直面すると、「まだ自分は必要とされる存在だ」と確かめたくなる男性も。特に異性からの好意は大きな自信回復につながり、不倫はその承認欲求を満たす手段となってしまうケースがあります。
“偶然の出会い”にスイッチを押された
同窓会での再会、職場での人事異動、SNSでのつながりなど、予期せぬ出会いがきっかけになることも。理性では「ダメ」と分かっていても、久々に感じた刺激や安心感に心が揺れ、簡単に境界線を越えてしまう男性もいます。
不倫をする男性が「一時的なものだから」「妻とは冷えているから」といった自己正当化が後押しするのも特徴。大切なのは、そんな男性の価値観に振り回されず、自分の幸せを基準に判断すること。後悔のない選択のために、常に冷静な視点を持つようにしてくださいね。
※本コンテンツの画像は生成AI（ChatGPT）を利用して作成しています
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