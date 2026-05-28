無意識にしていませんか？ 彼氏に「面倒だな」と思われやすい行動
彼氏に「面倒な女」と思われたくはないもの。
でも、男性はどんな時にそう感じるのでしょうか？
そこで今回は、彼氏に「面倒だな」と思われやすい行動を紹介します。
｜彼氏の予定を把握したがる
彼氏の予定を詳細に把握したがる行為って意外と彼氏側からすると不快に感じるもの。
彼氏は彼女から詮索や束縛をされている気持ちになって、「俺のことを信用していないんだな」と思うでしょう。
なので、彼氏の言動などに不審な点がないなら、「今日は何時にどこに行く予定？」「週末に会う友だちって誰？」などと彼氏の予定についてあまり質問しないようにすることも大切です。
｜過去の彼氏の失敗談を蒸し返す
過去の彼氏の失敗談を蒸し返すような行動も彼氏に「面倒だな」という気持ちにさせます。
もし、彼氏に嫌な言動をされたとしても、「前も〜」のような言い方をしないようにして、まさに今何をやめてほしいかを伝えることを意識するべきです。
今回紹介した行動って意外と無意識にしているものなので、改めて彼氏の前での言動を振り返って、改善できる点は改善していきましょうね。
🌼軽く見られてしまう可能性も。彼氏に「尽くしすぎてしまう女性」の特徴