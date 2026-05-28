連絡は減るのに関係は切らない…。不倫中、男性が距離を取り始めるときの特徴
今までは普通に連絡が来ていたのに、急に返信が減る。既読はつくのに会話が続かない。そんな風に、不倫関係では男性側が少しずつ距離を取り始めるタイミングがあります。ただ、その変化は“突然”というより、じわじわ表れることが多いものです。
連絡の“優先順位”が下がっていく
最初はマメだったのに、返信の間隔が少しずつ空いていく。以前なら返していた内容も、短文で終わるようになる。これは気持ちがゼロになったというより、“関係への熱量”が変わり始めているサインかもしれません。
会う話を曖昧にし始める
「また予定見て連絡するね」「最近ちょっと忙しくて」など、以前より会う話が具体的に進まなくなる場合、関係の優先度が変わっていることがあります。完全には切らない一方で、“積極的には進めない距離感”に変わっているのでしょう。
“安心させる言葉”だけは残す
連絡は減っているのに、「嫌いになったわけじゃないよ」といった言葉を口にする。これは関係を完全に終わらせたくない心理から出やすい行動です。そのため、女性側は期待を持ったまま、不安定な状態が続きやすくなります。
男性の方から距離を取り始めるとき、多くの場合は“わかりやすく冷たくなる”わけではありません。少しずつ連絡が減り、態度が曖昧になっていく。その小さな変化に気づいたときこそ、関係を冷静に見直すタイミングと言えるでしょう。 ※画像は生成AIで作成しています
🌼「終わらせて良かった」不倫をやめた人が感じる“意外な変化”